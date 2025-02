Ritorna la stagione Tourné al Teatro Lyrick di Assisi

Ritorna la stagione Tourné al Teatro Lyrick di Assisi

Ritorna la stagione – Il Teatro Lyrick di Assisi ospiterà un nuovo evento per la stagione Tourné, organizzata da Aucma e Mea Concerti. Il 27 febbraio, alle ore 21, il palco sarà animato dalla performance di André Abreu con “Queen Celebration In Concert”. Questo spettacolo si propone di rievocare la storia musicale di Freddie Mercury e dei Queen, la storica band britannica.

“Queen Celebration In Concert” non si limita a essere un tributo, bensì si configura come un’esperienza che ricompone la storia musicale della band attraverso un amalgama di musica, effetti luminosi e contenuti audiovisivi. Gli spettatori avranno l’occasione di ripercorrere alcuni dei momenti salienti della carriera dei Queen, tra cui riferimenti a concerti iconici come quello tenutosi al Wembley Stadium.

La performance di Abreu, che si distingue per un’attenzione particolare ai dettagli sia scenici che musicali, si propone di rendere omaggio all’eredità di Mercury. L’intento è di offrire un’esperienza ricca di emozioni per tutti coloro che amano la musica dei Queen.

André Abreu, originario del Brasile e dotato di molteplici talenti come cantante, polistrumentista, compositore e produttore musicale, è noto per la sua notevole somiglianza con Mercury, non solo fisicamente ma anche per quanto riguarda l’estensione vocale e la precisione nell’intonazione. Abreu commenta il suo lavoro, affermando: «Richiede energia e dedizione. Non si tratta solo di un tributo, ma di un omaggio da un fan a un idolo e un riconoscimento del genio senza tempo dei Queen. Quando Freddie ci ha lasciato, io avevo solo tre anni, ma non appena ho ascoltato la sua voce e la sua musica, sono rimasto colpito».

Durante “Queen Celebration In Concert”, il pubblico avrà l’opportunità di rivivere i brani più significativi della band, tra cui “Love of my Life”, “We are the Champions”, “We Will Rock You”, “Radio Gaga”, “Crazy Little Thing Called Love”, “Don’t Stop Me Now”, “Somebody to Love” e “Another One Bites the Dust”.

La produzione dello spettacolo è curata da Boom Producao, con la collaborazione per l’Europa di We4Show e Menti Associate.

La stagione Tourné 2024/2025 è organizzata da Aucma e Mea Concerti, in collaborazione con la Regione Umbria, il Comune di Assisi, il Comune di Orvieto, il Comune di Perugia e il Comune di Spoleto. La parte tecnica e l’immagine del progetto sono gestite da Fattoria Creativa.

Il Teatro Lyrick, un’importante sede per eventi culturali, continua a essere un punto di riferimento per la musica dal vivo nella regione. Con la sua programmazione, si propone di attrarre un pubblico variegato, offrendo spettacoli che spaziano dai concerti ai musical e alle rappresentazioni teatrali.

Il 27 febbraio rappresenta un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati della musica dei Queen e per coloro che desiderano vivere un’esperienza unica nel loro genere. La combinazione di talento, passione e preparazione meticolosa di Abreu e del suo team promette di rendere la serata memorabile.

In un’epoca in cui la musica dal vivo sta riprendendo vigore dopo le restrizioni degli ultimi anni, eventi come “Queen Celebration In Concert” sono essenziali per riportare le persone insieme e celebrare la cultura musicale. La capacità di evocare emozioni attraverso la musica è un aspetto fondamentale di questo spettacolo, che si preannuncia come un omaggio sincero a uno dei più grandi artisti della storia.

La programmazione della stagione Tourné offre una varietà di eventi che mirano a soddisfare diverse esigenze artistiche e culturali, contribuendo a mantenere viva la passione per la musica e il teatro nella comunità. Con la collaborazione di enti pubblici e privati, l’obiettivo è di garantire un’offerta culturale di qualità, accessibile a tutti.

Per ulteriori dettagli sull’evento e per l’acquisto dei biglietti, è possibile consultare il sito ufficiale del Teatro Lyrick o contattare gli organizzatori. La presenza di artisti di calibro come André Abreu testimonia l’impegno nel portare sul palco produzioni di alto livello, in grado di attrarre un pubblico sempre più vasto e diversificato.

In conclusione, “Queen Celebration In Concert” si prospetta come un evento che non solo intratterrà, ma celebrerà anche la memoria di Freddie Mercury e dei Queen, offrendo un’esperienza che rimarrà nel cuore di tutti coloro che parteciperanno