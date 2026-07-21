Riverock Festival celebra 15 anni con cinque giorni di grande musica

Alla Rocca Maggiore artisti, concerti ed Evanland dal 22 luglio

🎵 Dal 22 al 26 luglio la Rocca Maggiore di Assisi ospita la 15ª edizione del Riverock Festival. Sul palco Rancore, Marco Castello, Bluvertigo, Cisco con gli ex Modena City Ramblers, Valerio Lundini e tanti altri protagonisti della musica italiana.

Cinque giorni di musica e spettacolo alla Rocca Maggiore

La Rocca Maggiore di Assisi torna a trasformarsi nel cuore della musica dal vivo con la quindicesima edizione del Riverock Festival, in programma dal 22 al 26 luglio 2026. L’appuntamento, organizzato dall’associazione Riverock in collaborazione con il Comune di Assisi, proporrà cinque giornate dedicate a concerti, incontri e contaminazioni artistiche, confermandosi tra gli eventi estivi di maggiore richiamo in Umbria. Il cartellone riunisce artisti appartenenti a generi musicali differenti, con un programma che spazia dal rap al rock, dal cantautorato alla sperimentazione elettronica, fino agli appuntamenti dedicati alla riflessione e alla crescita personale.

Rancore inaugura il festival

Ad aprire il programma, mercoledì 22 luglio, sarà Rancore, protagonista della serata con il nuovo progetto discografico “Tarek da colorare”, settimo album dell’artista. Il lavoro rappresenta un nuovo capitolo del percorso musicale del rapper, che riparte dal personaggio di Tarek dopo l’esperienza dello “Xenoverso”, sviluppando un racconto nel quale memoria, identità e linguaggio diventano elementi centrali della narrazione artistica. Nella stessa serata saliranno sul palco anche Faccianuvola, nome d’arte di Alessandro Feruda, con il recente album Il dolce ricordo della nostra disperata gioventù, e Leon Faun, artista che unisce rap, cultura pop, fantasy e immaginario narrativo.

Marco Castello protagonista della seconda giornata

Il 23 luglio sarà dedicato a Marco Castello, reduce dalla pubblicazione del suo terzo album “Quaglia Sovversiva”. Il nuovo lavoro è stato concepito come la colonna sonora di un film immaginario, sviluppando una narrazione musicale nella quale le canzoni costruiscono una storia ispirata a un gruppo di ribelli impegnati nella liberazione della propria terra.

Bluvertigo, Sarafine e Marianne Mirage

La serata di venerdì 24 luglio vedrà protagonisti i Bluvertigo, impegnati nel tour estivo “Esseri umani”. La storica band porterà ad Assisi il repertorio che l’ha resa una delle realtà più influenti della musica italiana, caratterizzato da sonorità sperimentali e da una continua ricerca stilistica. Ad affiancarli saranno Sarafine, con il progetto live “Questo è il nostro show”, e la cantautrice Marianne Mirage, completando una serata dedicata alla musica contemporanea.

Evanland protagonista del fine settimana

Il 25 e il 26 luglio il festival ospiterà anche la quinta edizione di Evanland – Festival internazionale del mondo interiore, spazio dedicato all’approfondimento culturale, alla crescita personale e al confronto. Sabato 25 luglio saliranno sul palco Cisco e gli ex Modena City Ramblers, che celebreranno il trentesimo anniversario dell’album “La grande famiglia”, ripercorrendo alcuni dei brani più rappresentativi della loro storia musicale. Nella stessa giornata è previsto anche il dj set di Montoya, musicista colombiano che unisce sonorità elettroniche, musica folk latinoamericana, tradizione andina e influenze della musica classica europea.

Chiusura con Valerio Lundini e i Vazzanicchi

La serata conclusiva di domenica 26 luglio vedrà protagonisti i Vazzanicchi, guidati da Valerio Lundini. Lo spettacolo alternerà brani originali caratterizzati da ironia e linguaggi surreali, con influenze che spaziano dal rock’n’roll allo swing, dal rockabilly al surf, lasciando ampio spazio anche all’improvvisazione e al coinvolgimento del pubblico. Con un programma che unisce concerti, incontri e momenti di riflessione, Riverock Festival celebra il traguardo della quindicesima edizione confermando la Rocca Maggiore di Assisi come uno dei principali palcoscenici estivi dell’Umbria.