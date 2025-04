Rivista San Francesco, numero di maggio su Papa Bergoglio

Il numero di maggio della rivista “San Francesco patrono d’Italia” è interamente dedicato a papa Francesco, con uno speciale che ripercorre le sei visite compiute dal Pontefice nella città umbra nel corso del suo pontificato. Il dossier propone immagini, racconti e memorie dirette di chi ha partecipato a quei momenti, restituendo uno spaccato del legame tra il Santo Padre e la città di san Francesco.

Ad aprire il numero, un intervento dell’arcivescovo di Benevento, mons. Felice Accrocca, focalizzato sulle affinità spirituali e pastorali tra san Francesco d’Assisi e il papa argentino. Seguono i ricordi personali di fra Carlos A. Trovarelli, Ministro generale dell’Ordine dei frati minori conventuali, e fra Marco Moroni, Custode del Sacro Convento, che tracciano un profilo del rapporto tra il Pontefice e la comunità francescana.

La rassegna prosegue con le testimonianze di diverse figure istituzionali e religiose. Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria, riporta la memoria della prima visita del 4 ottobre 2013, avvenuta in occasione della festa del patrono d’Italia. Padre Rosario Gugliotta ricorda invece la tappa del 4 agosto 2016, per l’ottavo centenario del Perdono di Assisi, mentre fra Enzo Fortunato si sofferma sulla presenza del papa il 20 settembre 2016 per la ricorrenza dei trent’anni dello Spirito di Assisi.

Fra Giulio Cesareo rievoca l’arrivo del Pontefice il 3 ottobre 2020 per la firma dell’enciclica “Fratelli tutti” presso la Tomba del Poverello. Mons. Domenico Sorrentino, vescovo delle diocesi di Assisi e Foligno, riporta i dettagli della visita del 12 novembre 2021 in occasione della Giornata mondiale dei poveri. Francesca Di Maolo, presidente dell’Istituto Serafico, conclude il percorso con il ricordo dell’ultima visita, avvenuta il 24 settembre 2022 per l’evento “Economy of Francesco”.

Il numero include anche un focus sulle crisi globali, con l’intervista a Francesco Vignarca della Rete Pace e Disarmo, e al biologo Telmo Pievani su migrazioni e futuro umano. Chiude il numero un approfondimento sulla mostra “Laudato sie: natura e scienza” curata da fra Carlo Bottero e Paolo Capitanucci, visitabile fino al 12 ottobre 2025.