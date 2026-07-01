Roma Pass per Pro loco Assisi grazie accordo con Roma

Trecento card culturali gratuite ai volontari delle Pro loco Assisi

Assisi, 1 luglio 2026 – Trecento Roma Pass, le card che consentono l’accesso gratuito ai principali siti culturali e turistici della Capitale, sono stati consegnati ai presidenti delle quindici Pro loco di Assisi, come riporta il comunicato di Fabiola Gentili – Comune di Assisi Ufficio Stampa. Si tratta di titoli speciali legati all’accordo tra la Città serafica e Roma Capitale, siglato il 5 aprile 2025 in occasione del Giubileo e dei Centenari francescani, che l’Amministrazione comunale ha scelto di destinare alle realtà associative impegnate sul territorio. L’iniziativa è stata presentata come un gesto di riconoscenza verso le Pro loco, considerate “realtà strategiche a servizio del territorio” per il lavoro svolto quotidianamente a favore della comunità. Le card permettono ai volontari di accedere gratuitamente ai luoghi simbolo della città eterna, rafforzando il legame tra Assisi e Roma nel segno della cultura e della tradizione francescana.

La consegna dei Roma Pass è avvenuta il 30 giugno, nella Sala degli Emblemi del palazzo comunale di Assisi, nel corso di un incontro promosso dal Sindaco Valter Stoppini insieme alla Presidente del Consiglio comunale Annalisa Rossi. Alla cerimonia erano presenti anche il Vicesindaco Veronica Cavallucci e l’Assessore Scilla Cavanna, a testimonianza del coinvolgimento dell’intera amministrazione. A ciascuna delle quindici Pro loco sono stati assegnati venti Roma Pass, da distribuire ad associati e volontari. Il Sindaco Stoppini ha sottolineato il ruolo fondamentale delle Pro loco nelle frazioni e nei centri del territorio, evidenziando come queste realtà associative contribuiscano in modo decisivo alla promozione di cultura, turismo e aggregazione sociale. Il conferimento delle card è stato presentato come un modo concreto per ringraziare chi si impegna in prima linea nella valorizzazione del territorio.

L’iniziativa si inserisce nel quadro dell’accordo tra Assisi e Roma Capitale, firmato il 5 aprile 2025 in Campidoglio in occasione del Giubileo e dei Centenari francescani. L’intesa prevede uno scambio di strumenti di promozione culturale tra le due città, con l’obiettivo di favorire la partecipazione dei cittadini ai percorsi spirituali e turistici legati alla figura di San Francesco e alla storia della Repubblica. Nel corso della visita istituzionale a Roma, il Sindaco Valter Stoppini e la Presidente Annalisa Rossi erano stati accolti dalla Presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli, che aveva consegnato i Roma Pass destinati ad Assisi. In quella occasione, la delegazione assisana aveva a sua volta messo a disposizione le Assisi Card, pensate per i cittadini della Capitale, in un’ottica di scambio e di reciproca valorizzazione dei patrimoni culturali e spirituali delle due città.

Nel commentare la consegna delle card, il Sindaco Stoppini ha ricordato l’impegno del Comune a favore delle Pro loco, attraverso investimenti concreti su più livelli. Tra questi, la riqualificazione e valorizzazione delle sedi associative, la gestione condivisa dei beni comuni e il sostegno diretto alle iniziative di promozione del territorio. Le Pro loco vengono descritte come presidi di comunità, capaci di animare le frazioni e di mantenere vivo il tessuto sociale. L’Amministrazione comunale ha sottolineato come il lavoro dei volontari sia essenziale per la riuscita di eventi, manifestazioni e progetti di valorizzazione locale. La consegna dei Roma Pass rappresenta quindi un riconoscimento simbolico e pratico, che offre ai volontari la possibilità di vivere un’esperienza culturale nella Capitale, rafforzando il senso di appartenenza e di collaborazione tra Assisi e Roma.

La Presidente del Consiglio comunale Annalisa Rossi ha ricordato che una parte dei Roma Pass è già stata distribuita in precedenti occasioni. Alcune card sono state consegnate ai neo diciottenni, insieme alla Costituzione italiana, in occasione degli 80 anni della Repubblica, come segno di attenzione verso le nuove generazioni e di educazione civica.

Altri Roma Pass sono stati assegnati a 60 studenti degli istituti superiori di Assisi, vincitori di un concorso bandito dal Comune sui valori del Giubileo, e ai componenti del Consiglio comunale dei ragazzi, coinvolti in percorsi di partecipazione e cittadinanza attiva. I pass rimanenti, ha spiegato Rossi, verranno destinati a persone con fragilità, ad associazioni impegnate nel sociale e a sportivi eccellenti, con l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale e di valorizzare l’impegno civico e sportivo. In questo modo, la distribuzione delle card assume una valenza non solo culturale, ma anche sociale, orientata a coinvolgere fasce diverse della popolazione e a promuovere l’accesso ai luoghi simbolo di Roma come occasione di crescita e di condivisione.

Il progetto legato ai Roma Pass conferma la volontà dell’Amministrazione comunale di Assisi di utilizzare gli strumenti culturali come leve di inclusione e coesione sociale. La collaborazione con Roma Capitale, nata nel contesto del Giubileo e dei Centenari francescani, si traduce in iniziative concrete che mettono al centro cittadini, studenti, volontari e persone in condizioni di fragilità.

Assisi rafforza così il proprio ruolo di città simbolo del dialogo tra spiritualità, storia repubblicana e impegno civico, mentre le Pro loco continuano a operare come antenne sul territorio, capaci di intercettare bisogni e di promuovere iniziative di qualità. I Roma Pass consegnati alle associazioni rappresentano un tassello di questo percorso, che unisce la dimensione locale alla prospettiva nazionale, nel segno della cultura e della collaborazione istituzionale.