Rotary Club Assisi celebra “L’incanto delle parole”

Rotary Club – Il Rotary Club Assisi ha promosso un evento di successo dal titolo “L’incanto delle parole”, svoltosi sabato 22 febbraio presso Palazzo Bonacquisti ad Assisi. L’iniziativa, aperta al pubblico, ha offerto un’interessante riflessione sul potere evocativo e connettivo delle parole.

Relatori esperti nel campo della comunicazione hanno guidato il pubblico in un percorso attraverso le diverse sfaccettature del linguaggio. Daniele Nicastro, scrittore per ragazzi e ghostwriter, ha condiviso i segreti che si celano dietro la creazione di storie coinvolgenti. Annalina Taddei, speaker radiofonica di Radio Onda Libera, ha illustrato come la voce possa dar vita a mondi immaginari. Loredana Baldinucci, editor della casa editrice Il Castoro, ha offerto uno sguardo approfondito sul mercato editoriale e sulla ricerca della “parola giusta”.

L’incontro si è sviluppato come un dialogo dinamico, in cui i relatori hanno condiviso esperienze e riflessioni sul valore intrinseco delle parole. È stata un’occasione preziosa per riscoprire la bellezza e la potenza della comunicazione, in un’epoca in cui il suo ruolo viene spesso sottovalutato.

La partecipazione del pubblico è stata numerosa e attiva, con la presenza anche di alcune classi del Liceo Properzio di Assisi. Gli studenti hanno contribuito al dibattito con domande pertinenti, rendendo l’evento ancora più vivace.

L’assessore alla Cultura del Comune di Assisi, Veronica Cavallucci, ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa per la promozione della cultura e la valorizzazione del patrimonio linguistico.

“L’incanto delle parole” si è rivelato un evento significativo, un’opportunità per riflettere sul potere che le parole esercitano sulla nostra vita. Il Rotary Club Assisi ha confermato il proprio impegno nel promuovere eventi culturali di rilievo, capaci di coinvolgere attivamente la comunità.