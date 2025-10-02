Rumori notturni ad Assisi, cittadini chiedono intervento urgente

Schiamazzi oltre l’orario disturbano famiglie, serve controllo
Rumori notturni – Da mesi i residenti di diverse frazioni di Assisi, tra cui Santa Maria degli Angeli e Palazzo, segnalano rumori e schiamazzi prolungati fino a notte fonda, anche nei giorni feriali. Le segnalazioni riguardano eventi che superano gli orari consentiti, arrivando spesso all’una o due di notte, creando disagio a chi deve alzarsi presto per motivi di lavoro o studio.
Pur riconoscendo l’importanza della vitalità dei paesi e del sostegno alle attività economiche, i cittadini evidenziano come tale vitalità non possa compromettere il diritto al riposo e la serenità familiare. Non si tratta di episodi isolati, ma di una situazione che persiste da mesi, causando crescente preoccupazione.
I Consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Serena Morosi e Daniele Martellini, hanno portato queste istanze all’attenzione dell’amministrazione, sollecitando controlli costanti e interventi mirati. L’obiettivo è garantire che tutte le attività rispettino le normative vigenti sull’inquinamento acustico e la sicurezza pubblica, evitando che la qualità della vita delle famiglie venga compromessa.
L’appello è rivolto al Sindaco e alla Giunta affinché siano attuate verifiche puntuali, tutelando sia i cittadini sia gli operatori economici che rispettano le regole. Fratelli d’Italia si impegna a continuare a farsi portavoce della comunità, sostenendo iniziative che rendano Assisi una città ordinata, vivibile e sicura per tutti.
