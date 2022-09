San Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia, programma delle celebrazioni 🗓 🗺

Search for: Search Button

San Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia, programma celebrazioni

San Francesco d’Assisi – Siamo ormai prossimi alle celebrazioni per il santo Patrono d’Italia, Francesco d’Assisi, che avranno quest’anno un carattere inedito. Innovando la tradizione, infatti, non è stata coinvolta una singola Regione, ma la Conferenza Episcopale Italiana al fine di promuovere una partecipazione che diventi gesto di gratitudine per quanti si sono prodigati nel far fronte alla pandemia: Istituzioni civili e militari, operatori sanitari, famiglie, mondo del volontariato e della scuola, realtà caritative ed ecclesiali.

In ricordo di Frate Jacopa, la nobildonna romana amica di san Francesco presente alla Porziuncola nell’imminenza del Transito, la “Rosa d’argento” – annuale riconoscimento attribuito a una donna del nostro tempo testimone di fede, speranza e carità – verrà consegnata alla sig.ra ELISABETTA ELIO, sposata con tre figli, consigliera nazionale e regionale in UNEBA, un’associazione degli enti socio sanitari non-profit voluta 70 anni fa da papa Paolo VI e direttrice di un centro per anziani di Verona, la Fondazione Pia Opera Ciccarelli – ONLUS. E’ in pensione da marzo 2022 ma rimarrà in servizio nella sua posizione di direttrice generale fino a fine anno.

È stata nel direttivo di Adoa Verona e referente dell’area anziani dell’Associazione Diocesana Opere Assistenziali di Verona per 2 mandati, dal 2014 al 2021. Ha dovuto gestire fin dalla prima ondata il COVID nelle residenze dove lavora. Anche lei e la sua famiglia sono stati colpiti dal COVID, ma è sempre rimasta a disposizione, anche da remoto, per dare supporto ai suoi collaboratori e agli enti vicini. La realtà di cui è direttrice generale dal 2012 ha più di 600 dipendenti con diverse sedi in provincia di Verona.

Segnaliamo alcune celebrazioni, rimandando – per i particolari – al programma dettagliato che segue.

In particolare, per il giorno del Transito, lunedì 3 ottobre:

Alle 9.30, presentazione del riconoscimento “Rosa d’argento, Donne del nostro tempo testimoni di fede, speranza e carità” alla sig.ra ELISABETTA ELIO nel Refettorietto del Convento Porziuncola.

Alle 11.00, Solenne Concelebrazione Eucaristica “nel Transito di San Francesco”, presieduta da p. Francesco Piloni, Ministro provinciale dei Frati Minori di Umbria-Sardegna nella Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli. Nel corso della celebrazione sarà consegnato il riconoscimento “Rosa d’argento” alla sig.ra ELISABETTA ELIO, che offrirà il panno cenerino, i ceri, i mostaccioli e l’incenso.

Alle 17.00, sempre nella Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli, Accoglienza delle autorità civili e militari, i rappresentanti delle Associazioni ed Enti coinvolti nella gestione della pandemia da parte di p. Massimo Travascio., Custode del Protoconvento Porziuncola.

Alle 17.30, la Solenne Celebrazione dei Primi Vespri “nel Transito di San Francesco” presieduti da S. Ecc.za Mons. Carlo Roberto Maria Redaelli, Arcivescovo di Gorizia e Presidente della Commissione Episcopale per il servizio della Carità e la Salute, con l’assistenza di S. Em. Card. Agostino Vallini, Legato Pontificio per le Basiliche di Assisi. Partecipano S. Ecc. Mons. Domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi-Nocera U.- Gualdo Tadino e Foligno, e i Ministri Generali e Provinciali delle Famiglie Francescane e le Autorità civili e militari, i rappresentanti delle Associazioni ed Enti coinvolti nella gestione della pandemia.

Alle 21.00, nel magnifico Santuario di San Damiano S. Ecc.za Mons. Paolo Giulietti, Arcivescovo di Lucca e Presidente della Commissione Episcopale per la famiglia e la vita, presiederà la Veglia per i giovani; mentre alle 21.30, nella Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli, p. Roberto Genuin, Ministro Generale dei Frati Minori Cappuccini, presiederà la Veglia di preghiera.

Per il 4 ottobre, Solennità di San Francesco Patrono d’Italia, evidenziamo:

Alle ore 7.00, nella Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli, la Celebrazione Eucaristica presieduta da Fr. Carlos Alberto Trovarelli OFM Conv, Ministro Generale dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali

Segue il Programma completo delle celebrazioni

30 settembre – 2 ottobre 2022

Basilica Papale di S. Maria degli Angeli in Porziuncola

ore 21.15 TRIDUO di preparazione alla SOLENNITÀ di SAN FRANCESCO

“Francesco: l’uomo dell’incontro”

Presiede S. Ecc.za Mons José Rodríguez Carballo OFM, Arcivescovo titolare di Belcastro e Segretario del Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica.

Lunedì 3 OTTOBRE 2022: TRANSITO DEL NOSTRO PADRE SAN FRANCESCO

Basilica Papale di S. Maria degli Angeli in Porziuncola

ore 7.00 – 8.00 – 9.00: Celebrazione Eucaristica

ore 9.30: Sala del Refettorietto del Convento Porziuncola – Presentazione del riconoscimento “Rosa d’Argento” Donne del nostro tempo testimoni di fede, speranza e carità Frate Jacopa 2022 sig.ra ELISABETTA ELIO.

ore 10.30: ”Offerta dei fiori” con Frate Jacopa, sig.ra Elisabetta Elio, il Sindaco di Assisi, una rappresentanza del Comune e dello “Storico Cantiere” di Marino (Roma), e della Pro Loco di Santa Maria degli Angeli

ore 11.00: SOLENNE CELEBRAZIONE EUCARISTICA ”NEL TRANSITO DI SAN FRANCESCO”

Presiede p. Francesco Piloni, Ministro provinciale dei Frati Minori di Umbria-Sardegna

Frate Jacopa offre il panno cenerino, i ceri, i mostaccioli e l’incenso ll Custode del Protoconvento Porziuncola consegna del riconoscimento “Rosa d’Argento” 2022 La Pro Loco di Santa Maria degli Angeli e l’Associazione “Priori del piatto di Sant’Antonio abate”, a nome della Comunità angelana, offrono i fiori per il luogo del Transito ore 17.00: Accoglienza delle autorità civili p. Massimo Travascio, Custode del Convento di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola, accoglierà all’ingresso della Basilica le autorità civili e militari, i rappresentanti delle Associazioni ed Enti coinvolti nella gestione della pandemia.

ore 17.30 CELEBRAZIONE DEI PRIMI VESPRI ”NEL TRANSITO DI SAN FRANCESCO”

Presiede S. Ecc.za Mons. Carlo Roberto Maria Redaelli, Arcivescovo di Gorizia e Presidente della Commissione Episcopale per il servizio della Carità e la Salute con l’assistenza di S. Em. Card. Agostino Vallini, Legato Pontificio per le Basiliche di Assisi. Partecipano: il Vescovo di Assisi e i Ministri Generali e Provinciali delle Famiglie Francescane.

ore 21.30: Veglia di preghiera

Presiede p. Roberto Genuin, Ministro Generale dei Frati Minori Cappuccini

Santuario di San Damiano

ore 21.00: Veglia con i giovani

Presiede S. Ecc.za Mons. Paolo Giulietti, Arcivescovo di Lucca e Presidente della Commissione Episcopale per la famiglia e la vita, presiederà la Veglia per i giovani

Martedì 4 OTTOBRE 2022: SOLENNITÀ di SAN FRANCESCO Patrono d’Italia

Basilica Papale di S. Maria degli Angeli in Porziuncola

ore 7.00* – 8.30 – 10.00 – 11.00 – 16.00 – 18.00: Celebrazione Eucaristica

*7.00: Presiede Fr. Carlos Alberto Trovarelli OFM Conv, Ministro Generale dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali

ore 19.00: Secondi Vespri della Solennità in Cappella Papale

Presiede p. Francesco Piloni, Ministro Provinciale dei Frati Minori di Umbria-Sardegna

Il canto durante le celebrazioni liturgiche sarà eseguito dalla Corale Porziuncola della Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli, diretto dal M° p. Matteo Ferraldeschi e accompagnato dall’organista M° Jacopo Zembi.

La liturgia sarà guidata dal M° p. Andrea Dall’Amico.