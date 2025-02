Scopri le Domus romane e l’Orto degli Aghi ad Assisi

Scopri – Il 15 febbraio 2025, Assisi offre un’opportunità unica di esplorare i suoi luoghi storici e naturali in occasione del week end di San Valentino. Un evento, organizzato da Opera Laboratori, in collaborazione con l’associazione Orto degli Aghi, propone un itinerario che unisce storia, arte e poesia, incentrato sulle Domus romane e sull’Orto degli Aghi. I partecipanti si ritroveranno in Piazza Matteotti alle ore 11.

L’Orto degli Aghi è un giardino raro, spesso non accessibile al pubblico, che affonda le radici nella tradizione della fabbrica di aghi e spilli attiva ad Assisi nel XIX secolo. Questa area rappresenta un esempio significativo di pari opportunità tra i sessi. Durante la visita, ai partecipanti verranno illustrate le peculiarità del giardino, arricchite da aneddoti e letture di testi poetici che esplorano il legame tra amore e natura.

Il percorso proseguirà poi verso il centro della città, dove si forniranno informazioni sulle bellezze architettoniche e sul messaggio universale d’amore che caratterizza Assisi. La prima tappa sarà la scoperta della Domus del Larario, che ospita il famoso pinax degli sposi. Questo dipinto parietale rappresenta una coppia di innamorati in un ambiente domestico, evocando sentimenti di affetto e intimità.

Successivamente, i partecipanti visiteranno la cosiddetta Domus di Properzio, dedicata all’illustre poeta latino dell’amore, originario di Assisi. Questa dimora, situata sotto l’attuale Santuario della Spogliazione, è nota per la sua celebre parete degli innamorati. Qui si trova un viridarium, un affresco che rappresenta un giardino immaginario, popolato da 96 uccelli, ognuno diverso dall’altro, che si posano su rami circondati da foglie e petali di fiori a forma di cuore. Quest’opera, poco conosciuta, offre un omaggio agli innamorati in occasione della festa di San Valentino.

La visita guidata, intitolata “Amore e natura: percorsi segreti ad Assisi”, presenta un costo di 12 euro a persona, mentre è gratuita per i bambini fino a 8 anni. È necessario prenotare il proprio posto presso l’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica (IAT) di Assisi, situato in Piazza del Comune, contattabile al numero 075 8138 680 o via email a iat@comune.assisi.pg.it.

Questa iniziativa si propone di far scoprire ai partecipanti non solo la bellezza architettonica della città, ma anche la ricchezza dei suoi racconti e dei suoi legami con la natura. La combinazione di arte e poesia, infatti, rappresenta un aspetto fondamentale della cultura assisana, facendo di questa visita un’esperienza unica e indimenticabile.

In un contesto di crescente interesse per le visite culturali che integrano elementi storici e naturalistici, l’evento offre l’occasione di immergersi nella storia di Assisi, esplorando anche quegli spazi che, seppur poco noti, custodiscono storie affascinanti e significative per la comunità locale. Il legame tra amore e natura si riflette non solo nei testi poetici che verranno letti, ma anche nella bellezza intrinseca dei luoghi visitati.

L’incontro con la storia e la poesia di Assisi rappresenta un modo per celebrare il San Valentino, invitando le coppie e gli amanti dell’arte e della cultura a vivere un’esperienza che va oltre il semplice festeggiamento. Grazie a questa visita, sarà possibile riscoprire la bellezza dei legami umani attraverso l’arte e la natura, elementi che da sempre si intrecciano nella tradizione di questa storica città.

In conclusione, l’evento del 15 febbraio rappresenta un’opportunità per tutti coloro che desiderano scoprire i segreti di Assisi, unendo cultura, storia e amore in un’unica esperienza. Prenotare è semplice e consente di vivere un San Valentino all’insegna della scoperta e della bellezza, immersi nella ricca storia e nell’incantevole natura assisana.