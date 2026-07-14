Scuole più sicure, Assisi investe oltre 114mila euro in lavori

Interventi estivi in otto plessi per sicurezza e accessibilità ora

Il Comune di Assisi ha programmato una serie di interventi di manutenzione e riqualificazione negli edifici scolastici di proprietà comunale, destinando oltre 114 mila euro a lavori che interesseranno diversi plessi del territorio. Le opere saranno realizzate durante il periodo estivo, approfittando della sospensione delle attività didattiche, con l’obiettivo di migliorare sicurezza, accessibilità e qualità degli ambienti destinati agli studenti.

Il piano coinvolge scuole dell’infanzia, primarie e secondarie distribuite nelle diverse frazioni del Comune, prevedendo interventi strutturali, sostituzione di infissi e impianti, riqualificazione degli spazi esterni e opere dedicate all’abbattimento delle barriere architettoniche.

Interventi per l’accessibilità a Tordandrea

Tra gli interventi di maggiore entità figura quello previsto alla scuola primaria “F. Frondini” di Tordandrea, dove saranno adeguati i servizi igienici destinati alle persone con disabilità.

L’investimento previsto è di circa 38 mila euro e punta a migliorare l’accessibilità dell’edificio scolastico, garantendo spazi più funzionali e adeguati alle esigenze degli utenti.

Nuovi infissi e illuminazione in diversi plessi

A Petrignano, nella scuola secondaria “F. Pennacchi”, saranno installate nuove vetrate in alluminio, mentre nella scuola dell’infanzia “Fratello Sole” di Rivotorto verranno sostituiti gli infissi esterni con nuovi serramenti in Pvc.

Per questi due interventi il Comune ha previsto un investimento complessivo di 20 mila euro.

Alla scuola primaria “Don Milani” di Palazzo, invece, saranno sostituiti i corpi illuminanti e alcune lampade di emergenza, con una spesa superiore ai 20 mila euro, finalizzata a migliorare l’efficienza e la sicurezza degli impianti di illuminazione.

Migliorati gli accessi a Santa Maria degli Angeli

Una parte delle risorse sarà destinata anche alla riqualificazione degli accessi scolastici.

Alla scuola dell’infanzia “M.L. Cimino” di Santa Maria degli Angeli verranno elettrificati sia il cancello pedonale sia quello carrabile, mentre alla scuola primaria “G. Alessi” sarà installato un nuovo motore per il cancello d’ingresso.

Per questi interventi il Comune ha stanziato oltre 18 mila euro, con l’obiettivo di rendere più funzionali e sicuri gli accessi agli edifici scolastici.

Riqualificazione degli spazi esterni

Il programma comprende anche lavori nelle aree esterne di alcuni plessi.

Alla scuola dell’infanzia “Rinascita”, nel centro di Assisi, sarà migliorata l’area verde e verrà installata una nuova fontanella.

Alla scuola dell’infanzia “Fratello Sole” di Rivotorto saranno invece posizionati due nuovi gazebo nelle pertinenze esterne.

Per queste opere è previsto un investimento di circa 13 mila euro.

Manutenzione anche alla scuola “F. Pennacchi”

Ulteriori lavori interesseranno la scuola secondaria “F. Pennacchi” di Petrignano e la palestra annessa.

Con uno stanziamento di circa 5 mila euro saranno ritinteggiate le balaustre in ferro, alcune pareti e il percorso dedicato alle persone ipovedenti. È inoltre prevista l’applicazione di nuove strisce antiscivolo, con l’obiettivo di incrementare il livello di sicurezza degli spazi scolastici.

L’obiettivo è migliorare sicurezza e qualità degli edifici

Il sindaco Valter Stoppini e la Giunta comunale sottolineano che gli interventi rappresentano un investimento sul futuro della comunità, evidenziando come il piano non riguardi soltanto la manutenzione ordinaria, ma sia finalizzato a rendere gli edifici scolastici più sicuri, accoglienti e inclusivi.

Secondo l’Amministrazione comunale, il programma conferma l’attenzione verso il benessere degli studenti e del personale scolastico, attraverso opere che puntano a migliorare la qualità degli ambienti destinati all’attività didattica in tutto il territorio comunale.