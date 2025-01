Servizio Civile: fino al 18 febbraio domanda online

ASSISI – È stato pubblicato il bando nazionale per la selezione di 62.549 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale nel biennio 2025/2026. La domanda di partecipazione ad uno dei progetti può essere presentata, da giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni, entro le ore 14 del 18 febbraio 2025.

I posti messi a disposizione dalla diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino sono nove, tra i quali quattro riservati ai giovani con minori opportunità in condizioni di difficoltà economica (Con Isee inferiore o pari alla soglia di € 15.000).

I progetti previsti dalla diocesi sono tre, e precisamente:

Progetto “In cammino con gli ultimi – Umbria” che prevede due posti, di cui uno riservato ai per giovani con minori opportunità in condizioni di difficoltà economica, al Centro di volontariato sociale (CVS) di Gualdo Tadino e 2 posti al CVS di Nocera Umbra;

Progetto “Costruttori di speranza – Umbria” che prevede due posti, di cui uno riservato ai per giovani con minori opportunità in condizioni di difficoltà economica, per la Mensa Casa Papa Francesco; Progetto “Laboratori di solidarietà – Umbria” che prevede tre posti, di cui uno riservato ai per giovani con minori opportunità in condizioni di difficoltà economica, per l’Emporio solidale diocesano “Sette Ceste” di Santa Maria degli Angeli.

Gli aspiranti volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone al link https://domandaonline.serviziocivile.it