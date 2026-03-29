Settimana Santa ad Assisi i riti con il vescovo Accrocca

I fedeli in piazza del Comune celebrano la Domenica di Palme

Settimana Santa – Le solennità pasquali nel cuore dell’Umbria hanno preso il via con un profondo senso di rinnovamento spirituale. La comunità dei fedeli si è radunata numerosa per testimoniare l’inizio di un percorso liturgico che quest’anno assume un significato particolare. L’ingresso ufficiale nei misteri della passione, morte e risurrezione di Cristo coincide infatti con le prime celebrazioni pubbliche del nuovo pastore della diocesi, segnando un passaggio di testimone atteso e partecipato da tutta la cittadinanza.

La benedizione degli ulivi e il cammino verso San Rufino

La mattinata di domenica 29 marzo si è aperta con il suggestivo rito della benedizione dei ramoscelli di ulivo. Il sagrato della chiesa di Santa Maria sopra Minerva, affacciato sulla storica piazza del Comune ad Assisi, è diventato il punto di incontro per centinaia di persone. Da qui è partita la processione solenne che ha attraversato le vie cittadine per raggiungere la cattedrale di San Rufino. In testa al corteo, monsignor Felice Accrocca ha guidato il popolo in preghiera, facendo il suo primo ingresso ufficiale nelle celebrazioni della Settimana Santa dopo l’insediamento avvenuto mercoledì scorso. Durante la funzione eucaristica, il presule ha scelto la via del raccoglimento profondo. Al termine della lettura della Passione, ha invitato i presenti a un minuto di silenzio per riflettere sulle fragilità umane, sui tradimenti quotidiani e sulle responsabilità spesso evitate, trasformando l’omelia in un momento di esame di coscienza collettivo.

Il Triduo Pasquale e le celebrazioni del Giovedì Santo

Il programma dei riti prosegue mercoledì 1 aprile con la messa crismale delle ore 16 nella cattedrale di San Rufino, dove avverrà la benedizione degli Oli santi con l’accompagnamento della Cappella musicale diocesana. Il culmine della devozione inizierà però il 2 aprile con l’avvio del Triduo. Alle 17:30 il vescovo presiederà la messa “In Coena Domini”, caratterizzata dal rito della lavanda dei piedi e dalla reposizione del Santissimo Sacramento. La serata assisiate sarà poi scandita, alle ore 19, dalla deposizione del Crocifisso, un momento che richiama l’antica tradizione della “Scavigliazione”, lauda trecentesca che rievoca con estremo realismo e partecipazione popolare il distacco del corpo di Gesù dalla croce.

Il Venerdì di Passione e le processioni cittadine

Il Venerdì Santo, 3 aprile, sarà la giornata della penitenza e del silenzio. La liturgia inizierà all’alba, alle 6:45, con l’ufficio delle letture, seguito alle 7:30 dalla tradizionale processione del Cristo Morto che partirà dalla cattedrale. Nel pomeriggio, alle 17, monsignor Accrocca guiderà la celebrazione della Passione comprensiva dell’adorazione della Croce e della raccolta di offerte destinata alla Terra Santa. La giornata si chiuderà con la suggestiva processione notturna delle 20:30, quando il simulacro della Madonna Addolorata verrà accompagnato fino alla Basilica di San Francesco per poi fare ritorno a San Rufino insieme alla statua del Cristo.

La Veglia di Pasqua e gli impegni nella diocesi di Foligno

Il sabato 4 aprile la grande veglia pasquale avrà inizio alle ore 22 nella cattedrale di San Rufino, rappresentando il momento liturgico più alto dell’intera settimana. Il giorno di Pasqua vedrà il vescovo spostarsi nella concattedrale di San Feliciano a Foligno per la messa solenne delle ore 10. La presenza del presule nel territorio folignate sarà costante anche nei giorni precedenti: mercoledì 1 aprile alle ore 21 officerà la messa crismale a San Feliciano, mentre la mattina del 2 aprile dedicherà uno spazio specifico all’incontro con i giovani cresimandi della zona.