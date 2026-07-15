Sicurezza sulla SR444, Fasulo chiede interventi immediati urgenti!!

Richiesta alla Provincia per lavori e tempi certi sulla SR444!!

La situazione della Strada Regionale 444 del Subasio, nel tratto compreso tra le località Paradiso e Sant’Anna, la strada che collega Assisi a Gualdo Tadino attraverso il Monte Subasio, torna al centro del dibattito istituzionale dopo l’iniziativa del consigliere comunale di opposizione e capogruppo di Forza Italia ad Assisi, Francesco Fasulo, che ha presentato una richiesta formale indirizzata al Presidente della Provincia di Perugia e al Dirigente del Servizio Gestione Viabilità per ottenere un intervento urgente di riqualificazione e messa in sicurezza dell’arteria.

Secondo quanto comunicato dal consigliere, la richiesta punta a ottenere un sopralluogo immediato, lavori di manutenzione straordinaria e un cronoprogramma con tempi definiti, ritenuti indispensabili per ripristinare adeguate condizioni di sicurezza lungo un tratto stradale che, a suo giudizio, presenta numerose criticità.

Una richiesta formale rivolta alla Provincia

L’istanza inviata alla Provincia di Perugia riguarda la riqualificazione complessiva della SR444 nel tratto interessato e comprende una serie di interventi che, secondo Fasulo, risultano necessari per riportare la strada a condizioni di normale percorribilità.

Nel documento viene richiesto il rifacimento strutturale del manto stradale, la sistemazione della pavimentazione, il ripristino del sistema di regimentazione delle acque, l’adeguamento della segnaletica e l’attuazione di misure urgenti per garantire la sicurezza degli utenti della strada.

Il consigliere sottolinea inoltre la necessità che venga predisposto un cronoprogramma dettagliato, con l’indicazione dei tempi previsti per l’avvio e il completamento degli interventi e delle risorse destinate ai lavori.

Le criticità segnalate lungo il tratto Paradiso-Sant’Anna

Nel comunicato, Francesco Fasulo riferisce di aver effettuato personalmente un sopralluogo nell’area, evidenziando la presenza di buche, avvallamenti, dissesti del fondo stradale e irregolarità della carreggiata, elementi che, secondo quanto riportato, rappresenterebbero un potenziale rischio per automobilisti, motociclisti, ciclisti e residenti.

Tra le problematiche indicate figura anche il malfunzionamento del sistema di smaltimento delle acque, ritenuto uno dei fattori che contribuiscono al progressivo deterioramento della pavimentazione.

Secondo il consigliere comunale, le condizioni attuali richiedono un intervento strutturale e non semplici opere di manutenzione ordinaria.

Le critiche rivolte all’Amministrazione comunale

Una parte consistente dell’intervento politico riguarda il ruolo dell’Amministrazione comunale di Assisi.

Fasulo sostiene che il richiamo alle competenze della Provincia non sia sufficiente a rispondere alle richieste avanzate dai cittadini delle frazioni interessate e ritiene necessario chiarire quali iniziative siano state intraprese dal Comune nei confronti dell’ente competente.

Nel documento vengono richiamati alcuni aspetti che, secondo il consigliere, meriterebbero risposte puntuali, tra cui eventuali richieste formali inoltrate alla Provincia, incontri istituzionali, solleciti, finanziamenti richiesti e riscontri ricevuti nel corso del tempo.

Il capogruppo di Forza Italia ritiene che il Comune debba svolgere un ruolo attivo nel rappresentare le esigenze del territorio davanti agli altri enti competenti, soprattutto quando si tratta di infrastrutture considerate essenziali per la sicurezza della popolazione.

L’impegno annunciato dal consigliere

Nel comunicato, Francesco Fasulo afferma che continuerà a seguire la vicenda anche nei prossimi mesi attraverso gli strumenti previsti dall’attività istituzionale.

Il consigliere annuncia infatti l’intenzione di proseguire con richieste di accesso agli atti, verifiche sullo stato delle procedure e ulteriori iniziative finalizzate a ottenere risposte sulle tempistiche degli interventi.

L’obiettivo dichiarato resta quello di garantire condizioni di sicurezza adeguate per chi percorre quotidianamente la SR444 e di assicurare interventi di manutenzione e riqualificazione nel tratto che collega le località di Paradiso e Sant’Anna.

La richiesta di tempi certi per gli interventi

Al centro della richiesta avanzata alla Provincia vi è anche la necessità di conoscere quando verranno programmati i lavori.

Per il consigliere comunale, oltre alla messa in sicurezza immediata delle situazioni ritenute più critiche, è indispensabile definire un percorso amministrativo chiaro che consenta ai cittadini di conoscere le tempistiche previste per il rifacimento della strada.

Nel comunicato viene infine ribadito che le frazioni collinari del territorio comunale di Assisi devono poter contare sugli stessi livelli di manutenzione e sicurezza garantiti alle altre aree del territorio, con particolare attenzione alla tutela della viabilità e alla sicurezza di tutti gli utenti che percorrono quotidianamente la SR444 del Subasio.