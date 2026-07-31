Sindaco Stoppini rimodula deleghe nella Giunta Comunale di Assisi

Dal primo agosto cambia l’assetto delle deleghe nella Giunta

🏛️ Assisi, Valter Stoppini ridistribuisce le deleghe della Giunta: il sindaco tiene Lavori pubblici e Tributi. Il nuovo assetto, definito con i decreti firmati il 30 luglio 2026, entrerà in vigore dal 1° agosto. #Assisi!

Nuova distribuzione delle competenze nella Giunta comunale

Il sindaco di Assisi Valter Stoppini ridisegna la distribuzione delle deleghe all’interno della Giunta comunale, assumendo direttamente le competenze relative ai Lavori pubblici e ai Tributi e modificando alcune delle attribuzioni affidate agli assessori. Il nuovo assetto entrerà formalmente in vigore sabato 1° agosto 2026, sulla base dei decreti sottoscritti dal primo cittadino il 30 luglio.

La decisione arriva a circa un anno dall’insediamento dell’amministrazione comunale. L’obiettivo indicato dal sindaco è quello di rendere più efficace il funzionamento della Giunta e l’azione amministrativa, intervenendo sulla ripartizione delle materie senza modificare la composizione dell’esecutivo.

La riorganizzazione interessa quindi le competenze dei componenti della Giunta e amplia direttamente il perimetro operativo del sindaco, che aggiunge Lavori pubblici e Tributi alle numerose materie già seguite.

Le deleghe che restano direttamente al sindaco Stoppini

Con il nuovo assetto Valter Stoppini mantiene sotto la propria responsabilità la Polizia Locale, le Manutenzioni e i servizi operativi, i Cimiteri, la Sicurezza e Legalità, il Personale e l’Organizzazione degli uffici, oltre ai Servizi Demografici e ai Rapporti con le Frazioni.

Il sindaco continuerà inoltre a occuparsi di Calendimaggio e Palio del Cupolone, dei rapporti con le Basiliche Papali e con i centri religiosi, del Centenario Assisi 2026, della Comunicazione e della Protezione Civile.

A questo insieme di competenze vengono ora aggiunti Lavori pubblici e Tributi, due settori che Stoppini ha deciso di gestire direttamente nell’ambito della redistribuzione formalizzata attraverso i nuovi decreti.

Veronica Cavallucci mantiene un ampio pacchetto di deleghe

Alla vicesindaco Veronica Cavallucci vengono assegnate Mobilità, Parcheggi e P.U.M.S., il Piano urbano della mobilità sostenibile, insieme a Cultura e Biblioteca. Nel suo ambito di competenza rientrano anche Alta Formazione e rapporti con le Università, Sport, Associazioni, Pro Loco e Volontariato.

Cavallucci seguirà inoltre Energia e Sviluppo Sostenibile, Urbanistica ed Edilizia, Innovazione Digitale e Sistemi Informativi, Pari Opportunità, Ambiente e rifiuti e Toponomastica.

Si tratta di un insieme articolato di settori che comprende materie legate alla pianificazione territoriale, alla mobilità e alle politiche ambientali, affiancate dalle competenze culturali, sportive, associative e digitali.

Donatella Casciarri segue Bilancio e Centro Storico

Per Donatella Casciarri la nuova distribuzione prevede la responsabilità del Bilancio, dei Rapporti con le Partecipate, oltre alla Programmazione e al Controllo di Gestione.

L’assessore avrà anche le Politiche e la valorizzazione del Centro Storico, materia che sarà seguita in stretto raccordo con il sindaco Valter Stoppini.

La ripartizione concentra quindi nell’assessorato le competenze finanziarie e di programmazione, affiancandole alla gestione dei rapporti con le società partecipate e alle politiche rivolte alla valorizzazione del cuore storico della città.

Scilla Cavanna tra attività produttive, scuola e patrimonio

L’assessore Scilla Cavanna continuerà a occuparsi di Attività produttive, Commercio e Agricoltura, insieme alle Residenze servite e protette. Fra le sue attribuzioni figurano anche Patrimonio, Scuola e Politiche Educative.

A Cavanna sono inoltre affidati Art Bonus e sostegno del Patrimonio immobiliare culturale, Parco del Subasio ed Edilizia scolastica.

Le competenze assegnate comprendono dunque settori economici e commerciali, politiche scolastiche e gestione del patrimonio, oltre alle materie riguardanti il Parco del Subasio e gli interventi legati agli edifici scolastici.

Francesca Corazzi responsabile delle politiche sociali

A Francesca Corazzi vengono affidate le Politiche Sociali della Famiglia, l’inclusione e la cooperazione sociale. L’assessore seguirà anche le Politiche del lavoro e Digipass.

Nel nuovo quadro delle deleghe rientrano inoltre Edilizia Residenziale Pubblica, politiche in materia sanitaria e Ospedale di Assisi, oltre alla Farmacia Comunale.

L’assessorato mantiene quindi un profilo concentrato principalmente sui servizi alla persona, sulle politiche sociali e sanitarie e sugli strumenti destinati al sostegno e all’inclusione della popolazione.

Fabrizio Leggio segue turismo e promozione territoriale

Per Fabrizio Leggio il nuovo assetto assegna le Politiche Turistiche, Aeroporto, i Gemellaggi e Patti di amicizia, oltre ai rapporti con UNESCO e ONU. Leggio continuerà inoltre a seguire Marketing e Promozione del Territorio.

Nel suo assessorato rientrano anche Fondi Europei e Cooperazione Internazionale, mentre l’Arredo Urbano sarà gestito in stretto raccordo con il sindaco.

La distribuzione delle competenze mantiene così riuniti i settori collegati alla promozione di Assisi, alle relazioni internazionali e alle opportunità derivanti dalla programmazione europea.

I decreti diventano operativi dal primo agosto

La riorganizzazione è stata formalizzata attraverso i decreti firmati da Valter Stoppini il 30 luglio 2026, con efficacia prevista dal 1° agosto. Il provvedimento interviene dopo circa un anno di attività della Giunta comunale e ridefinisce la distribuzione delle responsabilità amministrative.

Il sindaco ha spiegato di aver ritenuto opportuno procedere alla revisione delle deleghe per aumentare l’efficacia del lavoro dell’esecutivo e dell’azione amministrativa.

La principale novità riguarda quindi l’assunzione diretta da parte di Valter Stoppini delle competenze relative ai Lavori pubblici e ai Tributi, accompagnata dalla rimodulazione delle materie affidate agli assessori. Dal 1° agosto il Comune di Assisi opererà sulla base della nuova distribuzione stabilita dai decreti del sindaco.