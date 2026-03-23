Solidarietà al Lyrick, successo per lo spettacolo benefico 2026

Grande partecipazione ad Assisi per l’evento promosso dall’Aps

Il Teatro Lyrick di Assisi ha ospitato la terza edizione di “Questi sorrisi sono uno spettacolo”, trasformando la sala in un punto di incontro tra arte e impegno sociale. L’iniziativa, promossa dall’Associazione di Promozione Sociale Sorrisi all’Orizzonte, ha richiamato un pubblico numeroso, attirato da un programma costruito per unire intrattenimento e sostegno alle realtà che operano accanto alle fragilità del territorio.

Una serata intensa tra musica, comicità e arte

La conduzione è stata affidata alla giornalista Manuela Marinangeli, che ha guidato lo spettacolo con ritmo serrato, alternando momenti di leggerezza a spazi dedicati alla missione delle associazioni beneficiarie. L’apertura è stata segnata dalla voce di Ilaria Della Bidia, protagonista anche del finale con un percorso musicale che ha attraversato registri diversi, da interpretazioni delicate come “Smile” fino a un duetto virtuale con Frank Sinatra e a un medley energico dedicato a Whitney Houston.

Un passaggio particolarmente suggestivo è stato l’omaggio a Mia Martini, affidato alle esecuzioni strumentali di Marco Bracci, Elis Italian Violinist, Michele Tremamunno, Diego Trivellini e Diego Ruvidotti. Sullo sfondo, un’opera dell’artista Franco Susta prendeva forma in tempo reale, creando un dialogo visivo tra musica e pittura.

Il ritmo delle trasformazioni di Dario Ballantini

A portare sul palco una nota di comicità e trasformismo è stato Dario Ballantini, che ha interpretato alcuni dei suoi personaggi più celebri. Le imitazioni di Gino Paoli, Vasco Rossi, Gianni Morandi, Adriano Pappalardo e Lucio Dalla hanno scandito una sequenza vivace, accompagnata dalla fisarmonica del maestro Marcello Fiorini, capace di sostenere ogni cambio di registro con precisione scenica.

Le associazioni al centro del progetto solidale

Il cuore della serata è stato dedicato alle realtà che beneficeranno del ricavato: Serafico di Assisi, La Semente, Penso Positivo by Tommaso, Cooperativa sociale Ellelle, AIRC – Comitato Umbria e Libera…mente Donna. I rappresentanti delle associazioni hanno illustrato il proprio lavoro quotidiano, sottolineando l’importanza di iniziative capaci di generare valore concreto per la comunità.

Sul palco sono intervenuti Angela Boccali per il Serafico, Andrea Tittarelli per La Semente, Sandro Acciarini per Penso Positivo by Tommaso, Claudia Santocchia per Ellelle, Laura Radi per AIRC e Elisa Tugliani per Libera…mente Donna. Accanto a loro, il presidente del Lions Club di Foligno Alberto Avoli, sostenitore dell’evento.

L’impegno dell’Aps e il lavoro dietro le quinte

Prima del finale, il presidente di Sorrisi all’Orizzonte Paolo Cocchioni e il vicepresidente Aldo Amoni hanno ribadito la necessità di continuare a investire energie in progetti che uniscono cultura e solidarietà. Il successo della serata è stato possibile grazie al coordinamento del direttore di produzione Simone Bellucci, alla direzione artistica di Leonardo Zampolini, alla regia video di Strani Rumori con Luca Scota e Nicolò Baronci e alle musiche curate dal maestro Alessandro Deledda.

Un finale che abbraccia il pubblico

A chiudere l’evento è stato il concerto di Diego Trivellini, “l’uomo fisorchestra”, capace di trasformare la fisarmonica in un’esperienza sonora completa. La sua performance ha sigillato una serata che ha unito qualità artistica e impegno sociale, confermando l’appuntamento come uno dei momenti più significativi per la solidarietà nel territorio.

“Questi sorrisi sono uno spettacolo” si afferma così come un progetto capace di trasformare l’intrattenimento in un gesto concreto di vicinanza, rafforzando il legame tra il Teatro Lyrick, la città di Assisi e le realtà che ogni giorno lavorano per sostenere chi ha più bisogno.