Solidarietà, Avis Assisi coinvolge comunità e imprese locali

Eventi e collaborazione promuovono cultura del dono e amicizia

Avis Assisi “Franco Aristei” ha concluso una serie di iniziative dedicate alla promozione della donazione di sangue, valorizzando la solidarietà e il legame tra cittadini. Secondo il comunicato ufficiale, questi giorni hanno rappresentato un’occasione per sottolineare quanto l’impegno collettivo sia fondamentale per sensibilizzare la comunità.

Il sostegno delle realtà locali si è rivelato decisivo. Tra i promotori spicca il distributore di carburanti Ip di Federico Guglielmi, situato in Via Sandro Pertini a S.Maria degli Angeli, che ha messo a disposizione dei clienti materiale informativo sulla donazione durante il rifornimento. “Piccoli gesti come questo possono raggiungere molte persone e diffondere l’importanza della solidarietà”, si legge nella nota di Avis Assisi. La collaborazione con attività commerciali e locali rappresenta un tassello essenziale per far arrivare il messaggio a tutti, anche attraverso semplici volantini o locandine.

Federico Guglielmi e il suo personale sono citati come esempio di come ciascuno possa contribuire concretamente a garantire scorte di sangue sufficienti. L’associazione invita tutte le attività del territorio interessate a partecipare a contatti tramite numero 353.4313217, anche via WhatsApp, sottolineando che ogni cittadino informato può diventare un potenziale donatore, e ogni donatore in più rappresenta speranza per chi ha bisogno.

Un momento di particolare rilevanza è stato il gemellaggio con Avis Osimo. Il 21 settembre, una delegazione di Avis Assisi ha partecipato ai festeggiamenti per i 95 anni di Avis Osimo, insieme a 250 partecipanti tra donatori, familiari e autorità. Tra i presenti, il presidente Avis Osimo Lino Bontempo, il presidente Avis Regionale Marche Daniele Ragnetti e la presidente Avis Provinciale Ancona Francesca Pietrucci.

Il comunicato sottolinea che questo legame non è solo formale ma fondato su amicizia, scambio di esperienze e sostegno reciproco. La partecipazione alla celebrazione ha rafforzato l’impegno comune a promuovere la cultura del dono, creando un ponte tra comunità unite dagli stessi valori. Donare, evidenzia Avis Assisi, è un atto che migliora chi dona e chi riceve, contribuendo a rafforzare la coesione sociale.

Attraverso eventi, collaborazione con realtà locali e gemellaggi, Avis Assisi punta a sensibilizzare sempre più cittadini sull’importanza della donazione di sangue, trasformando la solidarietà in azioni concrete e diffuse. L’invito è a partecipare attivamente, a rendersi protagonisti di una rete solidale e a costruire insieme un futuro in cui il dono diventa un gesto naturale e condiviso.