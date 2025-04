Sospeso il treno speciale per la canonizzazione di Acutis

Le esequie di Papa Francesco trasmesse sui maxischermi di Assisi

A seguito della morte di Papa Francesco, la celebrazione della canonizzazione del Beato Carlo Acutis, inizialmente prevista per il 27 aprile in occasione del Giubileo degli adolescenti, è stata annullata. La Santa Sede ha confermato la sospensione dell’evento, comunicata dalla Sala Stampa della Santa Sede, mentre la Diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino ha diramato informazioni supplementari. Le messe di ringraziamento programmate per l’occasione sono anch’esse cancellate.

Il treno speciale, organizzato dalla diocesi per il trasporto verso l’evento, non sarà più operativo, ma i biglietti già acquistati rimangono validi. I pellegrini non dovranno annullare i biglietti, poiché saranno riutilizzabili per la data che verrà fissata per la nuova cerimonia di canonizzazione. Non verranno emessi nuovi titoli di viaggio, e la diocesi provvederà a fornire aggiornamenti non appena la nuova data sarà stabilita.

Inoltre, la lezione prevista per il 26 aprile della Scuola socio-politica Giuseppe Toniolo, che avrebbe visto la partecipazione del ministro Antonio Tajani, è stata rinviata a data da destinarsi.

Nel frattempo, ad Assisi, il ricordo del Papa continua con la proiezione di immagini storiche della sua visita del 4 ottobre 2013 sui maxi schermi allestiti in luoghi simbolici della città, tra cui il Santuario della Spogliazione, Piazza Santa Chiara, e la Basilica di Santa Maria degli Angeli. Inoltre, il 26 aprile, a partire dalle ore 10, sarà possibile seguire in diretta la messa funebre di Papa Francesco sui maxi schermi, un’iniziativa che coinvolge fedeli, pellegrini e turisti presenti in città.

Infine, il prossimo 24 aprile, alle 18:00, si celebrerà la messa di suffragio per Papa Francesco nella chiesa superiore della Basilica di San Francesco. La funzione sarà presieduta da Monsignor Domenico Sorrentino, vescovo delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e Foligno, che parteciperà ai funerali di Papa Francesco in Piazza San Pietro a Roma.