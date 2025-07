Stop alla scala mobile ad Assisi: in arrivo ascensori

Si fermerà entro la fine di luglio 2025 la storica scala mobile di Porta Nuova ad Assisi, fondamentale punto di collegamento tra il parcheggio e il centro storico. L’impianto, pur oggetto di vari interventi di manutenzione straordinaria negli anni passati, non risponde più agli standard di sicurezza e affidabilità, spingendo il Comune ad avviare un piano di profonda trasformazione strutturale.

Il provvedimento rientra in una strategia più ampia di rigenerazione urbana e accessibilità, con l’obiettivo di sostituire la vecchia infrastruttura con nuovi ascensori moderni e inclusivi. Il progetto è già stato delineato attraverso uno studio di fattibilità tecnico-economica, redatto dall’area Lavori pubblici dell’amministrazione comunale, che prevede l’eliminazione delle barriere architettoniche in una zona nevralgica della città.

A finanziare l’intervento saranno fondi statali per un ammontare complessivo di due milioni di euro, messi a disposizione dal CIPESS in vista delle celebrazioni per l’ottavo centenario della morte di San Francesco, in programma nel 2026. L’appalto integrato verrà assegnato entro l’anno, mentre l’inizio delle opere è calendarizzato per il 2026, così da garantire una piena funzionalità in tempo per l’afflusso previsto di fedeli e visitatori.

Durante la chiusura della scala mobile, l’accesso al centro sarà garantito attraverso un piano temporaneo di riorganizzazione della viabilità turistica. I bus in arrivo potranno sostare a Largo Properzio, dove sarà consentito il carico e lo scarico dei passeggeri dopo il passaggio al check point di Porta Nuova. Il sabato, in coincidenza con il mercato settimanale, le manovre avverranno in Piazza Matteotti, mentre il punto di accesso pedonale rimarrà sempre Largo Properzio.

Particolare attenzione sarà riservata alla mobilità delle persone con disabilità, con il rafforzamento del servizio gratuito “Assisi per tutti”, attivo in collaborazione con la Misericordia, che offre trasporto dedicato verso i principali luoghi del centro storico.

A supporto della cittadinanza e dei turisti, saranno posizionate nuove segnalazioni visive e pannelli informativi, così da garantire una comunicazione chiara e continua per tutta la durata dei lavori.

L’intervento rappresenta un passo decisivo per la modernizzazione dell’accesso urbano e per l’inclusione di tutte le categorie di utenti, in linea con lo sviluppo turistico e sociale della città serafica.