Stoppini replica a critiche su manutenzione rotatorie ad Assisi

Polemiche infondate, lavori seguono piano annuale prestabilito

Il sindaco di Assisi, Valter Stoppini, ha replicato con determinazione alle recenti contestazioni sollevate dai consiglieri di opposizione Giancarlo Cavallucci ed Eolo Cicogna in merito alla gestione e pulizia delle rotatorie cittadine. I consiglieri, attraverso un post sulla pagina Facebook “Lista civica Eolo Cicogna”, avevano avanzato l’accusa che interventi di manutenzione fossero stati eseguiti solo a seguito delle loro segnalazioni. Stoppini ha categoricamente respinto tali affermazioni, definendole prive di fondamento e di natura meramente strumentale.

Il primo cittadino ha chiarito che l’amministrazione comunale adotta un rigoroso piano annuale per la cura del verde pubblico e il mantenimento del decoro urbano, un programma che procede in modo indipendente da sollecitazioni esterne o iniziative estemporanee. Le attività di sistemazione, ha precisato Stoppini, sono accuratamente pianificate con notevole anticipo e conoscono un’intensificazione specifica in vista di eventi di grande rilevanza come il Perdono di Assisi e il Giubileo, che stanno attualmente richiamando numerosi visitatori in città. Di conseguenza, le operazioni di pulizia delle rotatorie menzionate dai consiglieri erano già state incluse nella programmazione ordinaria e realizzate in conformità con il calendario prestabilito dagli uffici comunali.

Stoppini ha voluto mettere in risalto l’impegno costante e quotidiano del personale comunale dedicato alla manutenzione, elogiando la professionalità e dedizione con cui questi operatori svolgono il loro compito a beneficio della collettività. Ha poi esortato i consiglieri a deporre le polemiche pre-elettorali, invitandoli a contribuire al dibattito politico con proposte più costruttive anziché alimentare tensioni superflue e divulgare informazioni distorte.

Pur riconoscendo che la perfezione è un obiettivo sfuggente e ammettendo la possibilità di miglioramenti continui, il sindaco ha sottolineato l’importanza di veicolare eventuali criticità direttamente agli uffici competenti, evitando l’uso dei social network. Questo approccio, ha spiegato, servirebbe a tutelare l’immagine della città e a non screditare il meticoloso lavoro svolto dagli operatori comunali.

In chiusura, Stoppini ha espresso un sentito ringraziamento al personale comunale per la loro instancabile dedizione, che si traduce in un essenziale contributo per mantenere Assisi accogliente e decorosa, specialmente in vista degli importanti appuntamenti religiosi e culturali. Ha infine lanciato un appello alla cittadinanza, invitando tutti a collaborare responsabilmente e a segnalare eventuali problematiche attraverso i canali ufficiali, promuovendo così il valore del lavoro svolto quotidianamente e evitando facili strumentalizzazioni politiche.