Tesei: “La pace è più necessaria che mai, il rischio è per tutti”

Tesei – In occasione delle celebrazioni di San Francesco d’Assisi, la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha condiviso una riflessione sul significato profondo di questo evento, sottolineando come, in un contesto globale sempre più instabile, la pace sia diventata un bisogno urgente e universale. Attraverso un post pubblicato su Facebook, la presidente ha espresso la sua preoccupazione per l’attuale situazione mondiale, affermando che “oggi la pace è a rischio per tutti, oggi la pace è quanto mai necessaria”.

Nel suo messaggio, Tesei ha messo in evidenza il ruolo che l’Umbria, terra natale del santo patrono d’Italia, può svolgere nel promuovere il dialogo e la convivenza pacifica. “Per noi, questo significa impegnarsi ogni giorno per cercare il dialogo e la convivenza, per evitare l’indifferenza”, ha dichiarato. La presidente ha ribadito l’importanza di mantenere vivo il messaggio di San Francesco, un messaggio di fraternità e carità che, a suo dire, è più attuale che mai.

Tesei ha inoltre espresso gratitudine e gioia per le celebrazioni, pur riconoscendo che quest’anno il loro significato è profondamente diverso, alla luce delle tensioni e dei conflitti che caratterizzano il panorama internazionale. “Celebriamo questa giornata con gioia e gratitudine, consapevoli di quanto sia attuale il suo messaggio di fraternità e carità”, ha concluso.

Le parole della presidente giungono in un momento in cui molte regioni del mondo sono segnate da conflitti e crisi, con la pace sempre più minacciata. In questo scenario, il richiamo a San Francesco assume una rilevanza particolare, soprattutto in una terra come l’Umbria, che da sempre rappresenta un simbolo di spiritualità, dialogo e pace.

La figura di San Francesco, noto per il suo impegno nella diffusione di un messaggio di amore universale e rispetto per tutte le creature, diventa così un punto di riferimento non solo per i fedeli ma anche per chi cerca una via per la pace in un mondo caratterizzato da divisioni profonde. Il richiamo alla necessità di evitare l’indifferenza, come sottolineato da Tesei, si inserisce in questo contesto, come un invito a non restare passivi di fronte alle difficoltà e a impegnarsi attivamente nella costruzione di un mondo più giusto e solidale.

L’Umbria, con il suo legame profondo con la figura del santo, continua a rappresentare un luogo di riflessione e preghiera, ma anche un modello per chi desidera promuovere la pace attraverso il dialogo e la comprensione reciproca. Le parole della presidente Tesei sono un invito a riscoprire questi valori e a metterli in pratica nella vita quotidiana, affinché possano diventare una guida per affrontare le sfide del presente.

In un’epoca in cui il rischio di conflitti appare sempre più concreto, il messaggio di San Francesco risuona con una forza particolare, ricordando a tutti l’importanza della pace, della fraternità e della carità. Il richiamo di Donatella Tesei a non restare indifferenti di fronte a questi pericoli è un appello che risuona forte, specialmente in un momento in cui il mondo ha più che mai bisogno di soluzioni pacifiche e di dialogo.