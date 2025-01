The Amy Winehouse Band in concerto al Teatro Lyrick di Assisi

The Amy Winehouse – Il Teatro Lyrick di Assisi ospiterà uno spettacolo dedicato ai grandi successi di *Amy Winehouse. L’evento, in programma sabato 1 febbraio alle 21.15, rientra nella stagione “Edizione straordinaria”, organizzata dall’Associazione culturale ZonaFranca sotto la direzione artistica di Paolo Cardinali, in collaborazione con il Comune di Assisi.

Sul palco salirà The Amy Winehouse Band, la formazione originale che ha accompagnato la cantante durante la sua carriera. La band è guidata da Dale Davis, direttore musicale e bassista storico, nonché amico intimo di Amy Winehouse fin dagli esordi. Lo spettacolo celebra la musica e le performance live che hanno caratterizzato l’artista, mantenendo vivo il suo spirito e il suo sound distintivo.

A interpretare i brani più celebri sarà Bronte Shandé, voce principale dello spettacolo, accompagnata da proiezioni di immagini inedite e filmati d’archivio. L’evento, già sold out in diverse tappe del Regno Unito e in Europa, offre l’opportunità di rivivere i momenti più significativi della carriera di Amy Winehouse.

Tra i brani proposti figurano i successi tratti dagli album pluripremiati “Back to Black”, “Frank” e “Lioness”, tra cui “Rehab”, “Valerie”, “Love is a Losing Game”, “Tears Dry on Their Own” e “I’m No Good”.

Le prevendite per lo spettacolo sono disponibili su TicketItalia e TicketOne. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito ufficiale del teatro: www.teatrolyrick.com.

L’evento rappresenta un’occasione per celebrare l’eredità artistica di Amy Winehouse, attraverso un repertorio che ha segnato un’epoca e continua a emozionare il pubblico di tutto il mondo.