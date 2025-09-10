Tragedia nei boschi di Assisi, muore un uomo schiacciato da una pianta

Inutili i soccorsi dopo la caduta di un albero

Un grave incidente si è verificato ieri in località Ponte Marchetto, nel territorio comunale di Assisi, dove un uomo ha perso la vita durante un intervento di disboscamento. La vittima stava lavorando in una zona boschiva quando, improvvisamente, una pianta è precipitata colpendolo in pieno e schiacciandolo al suolo.

Sul posto sono giunti immediatamente i Vigili del Fuoco di Assisi, che hanno operato con rapidità per liberare l’uomo rimasto intrappolato sotto il tronco. Le manovre di soccorso hanno consentito di estrarlo, ma le sue condizioni apparivano da subito estremamente gravi.

Contestualmente è stato attivato l’elisoccorso del 118, con personale medico specializzato che ha raggiunto la zona boschiva per tentare ogni possibile intervento. Nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso, certificando la morte dell’uomo direttamente sul luogo dell’accaduto.

Alla scena hanno preso parte anche gli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico Umbro (SASU), pronti a collaborare nelle delicate operazioni di recupero, insieme ai Carabinieri, chiamati a eseguire i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica della tragedia.

L’area è stata messa in sicurezza e l’accaduto ha profondamente colpito la comunità locale, dove l’uomo era conosciuto. Le indagini proseguono per chiarire eventuali responsabilità e verificare le condizioni in cui veniva svolta l’attività di taglio della vegetazione.