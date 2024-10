Trasporto e voto assistito per disabili ad Assisi

Trasporto e voto – In vista delle elezioni regionali programmate per il 17 e 18 novembre 2024, il Comune di Assisi ha predisposto un servizio di trasporto pubblico dedicato agli elettori con disabilità. Questa iniziativa ha l’obiettivo di garantire che tutti i cittadini possano accedere facilmente ai seggi elettorali, facilitando così l’esercizio del diritto di voto.

Il servizio di trasporto sarà operativo durante entrambe le giornate di votazione e potrà essere prenotato dagli elettori interessati contattando la Croce Rossa – Sezione Assisi. Le richieste possono essere effettuate telefonicamente al numero 348/5314376 o tramite email all’indirizzo assisi@cri.it. Si consiglia di prenotare con largo anticipo per garantire una gestione efficace e organizzata del servizio.

In aggiunta al servizio di trasporto, è previsto anche il supporto per gli elettori con difficoltà fisiche significative. Questi cittadini hanno la possibilità di richiedere l’assistenza di un accompagnatore, che potrà supportarli all’interno della cabina elettorale. Per ottenere l’autorizzazione necessaria, è obbligatorio recarsi presso l’ambulatorio di medicina legale del Palazzo della Salute di Bastia Umbra. È richiesto di presentare un documento d’identità valido insieme alla documentazione sanitaria che giustifichi la necessità del certificato medico per il voto assistito.

Le date stabilite per le visite presso il Palazzo della Salute sono le seguenti:

6 novembre : dalle 8.00 alle 13.00

: dalle 8.00 alle 13.00 13 novembre : dalle 8.00 alle 13.00

: dalle 8.00 alle 13.00 16 novembre : dalle 9.00 alle 12.00

: dalle 9.00 alle 12.00 18 novembre: dalle 9.00 alle 12.00

Questi servizi sono stati progettati per garantire una partecipazione inclusiva e senza ostacoli alle elezioni regionali, sottolineando l’importanza di un accesso equo per tutti. Si invita pertanto la cittadinanza a usufruire di queste opportunità, assicurando che ogni persona, indipendentemente dalla propria condizione fisica, possa esercitare il diritto di voto senza difficoltà.

Le autorità locali sottolineano l’importanza di queste iniziative, che non solo mirano a facilitare la logistica per gli elettori con disabilità, ma anche a promuovere una cultura di inclusione e rispetto dei diritti di tutti i cittadini. Il Comune di Assisi, insieme alla Croce Rossa, si impegna a rendere queste elezioni un momento di partecipazione attiva per tutti, assicurando che nessuno venga escluso dalla vita democratica della comunità.

È fondamentale che gli elettori si informino e si attivino per usufruire di questi servizi, contribuendo così a una maggiore partecipazione alle prossime elezioni e garantendo che ogni voce venga ascoltata e rappresentata nel processo democratico.