Turismo e Cultura: Un Legame Indissolubile a Assisi

Un Evento di Rilievo per la Cultura Assisana

Il 22 marzo 2025, alle ore 11.00, la Sala della Conciliazione del Palazzo Comunale di Assisi ospiterà la presentazione del libro “Turismo, Università e Cultura”, scritto da Giovanni Peroni, illustre professore di marketing presso l’Università di Roma 1 “La Sapienza” e fondatore del Centro Italiano di Studi Superiori sul Turismo (CST) di Assisi, recentemente scomparso. Questo evento rappresenta un’importante occasione per onorare la memoria di Peroni, figura chiave per lo sviluppo del turismo e della formazione accademica nella città serafica.

Saluti Istituzionali e Interventi di Esperti

L’incontro vedrà la partecipazione di figure rilevanti, che porteranno i loro saluti e contributi.

Tra i relatori:

Valter Stoppini, sindaco facente funzione di Assisi

Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria

Federico Lasco, direttore generale del Ministero del Turismo

Roberto Rettori, delegato del Rettore dell’Università degli Studi di Perugia

Gli interventi saranno arricchiti dalla presenza di esperti del settore, come:

Enrico Cogno, coautore del volume

Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di Commercio di Perugia

Cleofe Guardigli, ex direttrice del CST

Oderisi Nello Fiorucci, rappresentante dei docenti del CST

Altri interventi saranno quelli di:

Vincenzo Bianconi, imprenditore e rappresentante degli studenti

Monica Migliorati, imprenditrice turistica ed ex presidente META Associazione Studenti CST

Alessandro Cianetti, ex dirigente e direttore amministrativo del CST

Gianfranco Costa, già sindaco di Assisi

Le conclusioni dell’evento saranno affidate a Fabrizio Peroni, figlio dell’autore, mentre la moderazione sarà curata da Carlo Vigo, ex studente e docente formatore del CST.

Il Contributo di Giovanni Peroni al Settore Turistico

Il libro, pubblicato nel settembre 2024, poco prima della scomparsa dell’autore, rappresenta un tributo al lavoro svolto dal CST di Assisi, una realtà innovativa fondata e guidata da Giovanni Peroni negli anni ‘80 e ‘90. Sotto la sua direzione, il CST ha promosso attività formative e corsi di alta specializzazione nel campo del turismo, influenzando profondamente la formazione di operatori del settore.

Tra le iniziative di maggior rilievo promosse dal CST si possono elencare:

Master sulle discipline turistiche

Diploma universitario in Economia dei servizi turistici

Corso di laurea in Economia del Turismo

Queste esperienze formative hanno attratto centinaia di studenti, contribuendo a creare una rete di professionisti altamente qualificati nel panorama turistico italiano.

L’Eredità di un Visionario

Giovanni Peroni non è stato solo un accademico di spicco, ma anche un visionario che ha saputo unire turismo e cultura in un contesto formativo di eccellenza. La sua dedizione e passione per il settore hanno lasciato un segno indelebile, non solo a livello locale, ma anche su scala nazionale.

Il CST, sotto la sua guida, è diventato un modello di riferimento per le istituzioni accademiche e per gli operatori del settore, dimostrando come una formazione di qualità possa stimolare la crescita e l’innovazione nel turismo.

Un Ricordo Indelebile

La presentazione del volume “Turismo, Università e Cultura” non è solo un’occasione per scoprire il lavoro di Giovanni Peroni, ma anche un momento di riflessione sull’importanza di unire le forze nel campo della formazione turistica. Questo evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Assisi e i suoi assessorati alla Cultura e al Turismo, intende celebrare il legame tra la città e il suo illustre concittadino, che ha dedicato la sua vita alla promozione di una cultura del turismo sostenibile e consapevole.

Conclusioni

L’incontro del 22 marzo rappresenta dunque non solo una celebrazione della figura di Giovanni Peroni, ma anche un’opportunità per discutere e riflettere su temi fondamentali come il turismo, la cultura e l’istruzione. La presenza di esperti, istituzioni e studenti contribuirà a rendere l’evento un momento di grande significato per tutti coloro che credono nel potere trasformativo del sapere e della cultura, elementi chiave per il futuro del turismo ad Assisi e oltre.