Universo Srl rafforza il team con un viaggio a Maranello

Universo Srl – L’imprenditrice Elena Angeletti, general manager di Universo Srl, ha organizzato una due giorni a Maranello per i suoi 30 dipendenti, con l’obiettivo di premiare il loro impegno e rafforzare il senso di appartenenza all’interno delle aziende del gruppo. La trasferta ha avuto luogo in un’atmosfera di condivisione e convivialità, durante la quale il gruppo ha avuto l’opportunità di immergersi nella cultura dei motori e della gastronomia d’eccellenza. Un’occasione unica per consolidare i legami e promuovere il lavoro di squadra.

L’iniziativa ha avuto inizio con una visita al Museo Ferrari, il celebre centro dedicato alla storia e all’innovazione di uno dei marchi simbolo del Made in Italy. Durante il tour, i partecipanti hanno avuto la possibilità di conoscere da vicino la tradizione e le innovazioni tecnologiche che hanno reso Ferrari una delle icone mondiali nel campo dell’automobilismo. L’esperienza, tuttavia, non si è limitata al solo aspetto culturale, ma si è arricchita anche da una dimensione gastronomica di alto livello.

Il gruppo ha infatti concluso la giornata con una cena al Cavallino, uno dei ristoranti dello chef Massimo Bottura, noto per la sua abilità nel reinterpretare la cucina tradizionale italiana. In questo ambiente esclusivo, i dipendenti di Universo Srl hanno avuto l’opportunità di gustare un percorso culinario che ha celebrato l’eccellenza gastronomica italiana. L’esperienza ha unito la passione per i motori e la gastronomia, creando un ricordo indelebile per tutti i partecipanti.

Elena Angeletti, che guida un gruppo che comprende anche l’Hotel Fontebella, il Ristorante Il Frantoio e lo Street Food Ribelle di Assisi, ha dichiarato che questa iniziativa si inserisce in una più ampia visione del successo aziendale, che non si basa esclusivamente sulle competenze individuali, ma anche sulla qualità delle relazioni tra i membri del team. “Credo fermamente nell’importanza delle esperienze condivise”, ha spiegato Angeletti. “Sono convinta che momenti come questo, che si svolgono lontano dal solito ambiente di lavoro, siano fondamentali per costruire legami più forti e superare eventuali barriere tra i colleghi. È in questi frangenti che si possono creare alleanze, e soprattutto, è in questi frangenti che si consolida il concetto di squadra.”

L’imprenditrice ha inoltre sottolineato che le aziende del suo gruppo sono cresciute grazie non solo alla visione imprenditoriale, ma anche alla capacità di fare rete e di lavorare insieme in modo coeso. “Il successo non si misura solo attraverso i risultati economici, ma anche attraverso la forza del gruppo e della coesione che si instaura tra le persone. Se un team è unito, ogni sfida diventa più affrontabile”, ha aggiunto.

La scelta di Maranello come destinazione non è stata casuale. La città, celebre per essere la culla della Ferrari, rappresenta perfettamente i valori di eccellenza, innovazione e passione, che sono alla base della filosofia di lavoro di Universo Srl. L’esperienza in questo contesto ha dato modo ai partecipanti di riflettere su come l’innovazione e la qualità possano essere integrate non solo nel settore automobilistico, ma anche nel quotidiano del mondo del lavoro, migliorando le relazioni e la produttività.

Il viaggio ha dunque avuto un impatto positivo non solo sul piano personale, ma anche su quello professionale. Come sottolineato dalla stessa Elena Angeletti, “quando si crea un ambiente lavorativo in cui ogni persona si sente parte di qualcosa di più grande, i risultati si vedono non solo in termini di performance aziendale, ma anche nella qualità della vita lavorativa”. Con questa iniziativa, Universo Srl ha voluto trasmettere un messaggio di gratitudine verso i suoi collaboratori, premiandoli per il loro impegno e offrendo loro un’opportunità unica di crescita e condivisione.

La due giorni a Maranello ha rappresentato quindi una vera e propria esperienza formativa e di crescita, dove la cultura aziendale si è miscelata con quella del territorio, dando vita a un momento di svago e riflessione che ha rafforzato ulteriormente i legami tra i membri del team di Universo Srl.

In conclusione, la trasferta a Maranello si inserisce in un percorso che Elena Angeletti sta costruendo da anni, dove il lavoro di squadra, il rispetto reciproco e la gratitudine verso i propri collaboratori sono considerati elementi fondamentali per il successo. Il gruppo ha dimostrato, ancora una volta, che investire nelle persone è una delle chiavi principali per una crescita solida e duratura.