Usl Umbria 1 cerca una nuova sede per Comunità Riabilitativa Assisano

Pubblicato avviso pubblico per manifestazione di interesse da presentare entro le ore 12 di venerdì 3 settembre

La Usl Umbria 1 comunica che è stato pubblicato un avviso pubblico per ricerca di un’unità abitativa da condurre con contratto di locazione da destinare a nuova sede della Comunità terapeutico riabilitativa tipo 1 (CTR1) per le esigenze della struttura complessa Salute Mentale area sud (Assisano).

L’unità immobiliare, di circa 300 mq, dovrà essere ubicata nella zona compresa tra Santa Maria degli Angeli e Bastia Umbra. Dovrà avere le caratteristiche di civile abitazione, con la disponibilità per gli adeguamenti necessari all’inserimento del servizio in oggetto, secondo le prescrizioni di leggi e regolamenti. La durata per il contratto di locazione è di anni 4 anni più altri 4 (rinnovabile), mentre il canone sarà oggetto di valutazione di congruità.

I requisiti essenziali, tecnici, dimensionali e funzionali sono dettagliatamente specificati nel bando scaricabile dal sito istituzionale dell’Usl Umbria 1 al link: www.uslumbria1.it/pagine/avvisi-dasta.