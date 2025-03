“Van Gogh Café Opera Musical” al Teatro Lyrick di Assisi

Un viaggio nell’arte e nell’anima, giovedì 13 marzo

Il Teatro Lyrick di Assisi ospita il 13 marzo alle 21.15 il musical “Van Gogh Café Opera Musical”, una produzione che promette di incantare il pubblico con un intreccio di musica, danza e la straordinaria vita di Vincent Van Gogh. Lo spettacolo, scritto e diretto da Andrea Ortis, trae ispirazione dalle lettere tra l’artista e il fratello Theo e si inserisce nella stagione “Edizione straordinaria” organizzata dall’Associazione culturale ZonaFranca, con la direzione artistica di Paolo Cardinali e il supporto della Città di Assisi.

Il musical è prodotto dalla MIC – International Company e ambientato in un tipico Café Chantant Parigino, dove la storia di Van Gogh prende vita grazie alla combinazione di un’orchestra dal vivo, un cast di eccezione e suggestive coreografie. Le emozionanti proiezioni animate in 3D danno forma alle opere di Van Gogh, rendendo l’esperienza immersiva ed emozionante per il pubblico.

Un Café alla ricerca di speranza

Nel cuore di Parigi, un vecchio Café Chantant si prepara per una serata di grande spettacolo, ma l’atmosfera è tesa e carica di aspettative. Il locale è chiuso al pubblico, e i suoi abitanti, tra cui ballerine, musicisti e il personale, si preparano per il debutto. In questo contesto entra M. Louis Philippe (interpretato da Andrea Ortis), un antiquario che porta con sé una raccolta delle lettere di Van Gogh e del fratello Theo. Attraverso queste lettere, Philippe inizia a raccontare la travagliata vita di Van Gogh, il quale cerca attraverso l’arte di dare un senso al proprio esistere.

La storia di Van Gogh inizia a penetrare nei cuori degli artisti del Café, in particolare Luc (interpretato da Raffaele Ficiur), un cameriere che si distingue per la sua passione per l’ordine e la buona riuscita dello spettacolo. I racconti sulla sofferenza e la ricerca dell’artista nei suoi dipinti risvegliano emozioni dimenticate tra i lavoratori del locale, che si trovano a confrontarsi con le proprie fragilità.

Le storie parallele dei protagonisti

Tra i personaggi del Café, Madame Odile (interpretata da Floriana Monici), una cantante di successo ormai matura, è un’icona del luogo, ma il suo ruolo di primadonna è minacciato dalla giovane Aline (interpretata da Chiara Di Loreto), una ballerina con il sogno di diventare la nuova stella del locale. Il loro rapporto inizialmente conflittuale si sviluppa in modo sorprendente, grazie alla forza della storia di Van Gogh. Mentre Odile vede in Aline una minaccia, scoprendo in lei il suo passato e i suoi sogni infranti, la rivalità si trasforma in affetto, e Odile diventa una guida per la giovane ballerina. Con il tempo, Madame Odile accetta di lasciare il suo posto al Café e di cercare una nuova vita, libera dai legami che l’avevano definita.

Rinascita e speranza

Nel punto culminante dello spettacolo, Odile lascia il Café, rinunciando alla sua sicurezza per abbracciare l’incertezza di una nuova vita. Il suo gesto segna una nuova fase per il locale, che, seguendo l’esempio della cantante, ritrova dignità e vitalità. L’arte di Van Gogh, che permea lo spettacolo, non solo racconta la sua sofferenza ma offre anche una nuova speranza a tutti i personaggi, che, attraverso la musica e la danza, riscoprono se stessi.

Il musical culmina in un tripudio di musica, danza e sentimento, con un finale che trasforma il Café Chantant in un simbolo di rinascita. Le emozioni si intrecciano, creando nuove opportunità per tutti i protagonisti. Il coraggio di Odile e la forza dell’arte creano uno spazio di cambiamento, in cui ogni personaggio trova il proprio posto in un mosaico di emozioni e speranze rinnovate.

Lo spettacolo è un viaggio nella vita di Vincent Van Gogh, che attraverso le sue opere diventa parte integrante delle vite degli altri. Alla fine, tutti i protagonisti si ritrovano nell’arte e nel coraggio di cambiare. Vincent è in tutti e tutti sono Vincent!

Calendarietto dell’evento

Luogo: Teatro Lyrick, Assisi

Titolo evento: Van Gogh Café Opera Musical

Data e orario: Giovedì 13 marzo, 21.15

Lo spettacolo promette di essere un evento imperdibile, in cui arte, musica e danza si fondono per raccontare storie di speranza, cambiamento e rinascita. Non perdere l’occasione di assistere a questo straordinario musical che trasforma la vita e l’arte di Van Gogh in un’esperienza unica e coinvolgente.