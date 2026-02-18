Venerazione spoglie guida Assisi verso un evento storico

Celebrazioni e percorsi stampa definiti nella città umbra

La comunità del Sacro Convento si prepara ad accogliere un afflusso senza precedenti per la venerazione spoglie di San Francesco, in programma dal 22 febbraio al 22 marzo. L’ostensione, la prima così estesa nella storia recente, richiamerà centinaia di migliaia di pellegrini, con un’organizzazione strutturata per garantire ordine, sicurezza e un clima di raccoglimento.

Presentazione ufficiale dell’iniziativa

La conferenza stampa si terrà sabato 21 febbraio alle 12 nella Sala Cimabue del Centro Convegni Colle del Paradiso, con ingresso da Piazza Inferiore di San Francesco. A presentare l’evento saranno fra Marco Moroni e fra Giulio Cesareo, con la moderazione di Lorena Bianchetti, volto del programma Rai “A Sua Immagine”.

Traslazione e celebrazioni in diretta nazionale

Alle 16 avrà luogo la traslazione della teca dalla cripta alla chiesa inferiore della Basilica, seguita dai vespri presieduti dal cardinale Àngel Fernandez Artime. L’intera celebrazione sarà trasmessa in diretta su Rai1 all’interno di una puntata speciale di “A Sua Immagine”.

Domenica 22 febbraio, sempre su Rai1, la chiesa superiore ospiterà la Santa Messa delle 11, nuovamente presieduta dal cardinale Artime, aprendo ufficialmente il mese di celebrazioni.

Approfondimenti digitali e contenuti multimediali

Alle 18.30 del 18 febbraio è stata pubblicata una nuova puntata del podcast “Parole povere”, con ospite Lorena Bianchetti in dialogo con fra Giulio Cesareo. La puntata è disponibile su YouTube https://youtu.be/X4keSaSLE3o e su Spotify https://open.spotify.com/show/3dRaW4teTMBueHZkCLuuy5?si=a2c5821023bd4554 oltre che sulle principali piattaforme digitali.

Mobilità e informazioni utili per i pellegrini

Sono state diffuse le indicazioni ufficiali sulla mobilità nella città di Assisi per tutto il periodo della venerazione. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito dedicato: https://sanfrancescovive.org/come-arrivare/

Il portale principale dell’evento, costantemente aggiornato, è: https://sanfrancescovive.org

Percorsi dedicati e regole per la stampa

Il 21 febbraio, dalle 17.30, i giornalisti accreditati potranno seguire in anteprima il percorso completo riservato ai pellegrini, accompagnati dallo staff della Sala Stampa del Sacro Convento. L’accredito deve essere richiesto entro le 17 del 19 febbraio tramite il modulo ufficiale: https://forms.gle/r7udc449yfUb6FKD8

Il pass stampa è obbligatorio per accedere agli spazi del Sacro Convento e della Basilica. La Sala Stampa sarà operativa dalle 9, con possibilità di seguire da lì la diretta Rai1 della traslazione.

Tra il 22 febbraio e il 22 marzo sono previsti slot settimanali di 15 minuti per riprese interne alla Basilica, disponibili il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 15. Le prenotazioni saranno gestite tramite il link riservato inviato via mail agli accreditati.

Per rispetto dei pellegrini non sono consentite interviste all’interno della Basilica, né l’uso di attrezzature ingombranti, luci aggiuntive o droni. È disponibile un’area stampa esterna per raccogliere testimonianze.

Un mese di fede, storia e partecipazione collettiva

SAVE THE DATE: il 21 febbraio segna l’avvio di un mese che intreccia spiritualità, memoria e partecipazione. L’ostensione delle spoglie di San Francesco rappresenta un momento unico per Assisi e per l’intera comunità francescana, sostenuto anche dal Comitato nazionale per l’ottavo centenario della morte del Santo.