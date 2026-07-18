Viabilità modificata per i concerti alla Rocca fino al 28 luglio 2026

Riverock Festival ad Assisi, traffico e soste con nuove regole

🚗 Assisi si prepara al Riverock Festival 2026 con modifiche temporanee alla viabilità dal 20 al 28 luglio. Previsti divieti di sosta e limitazioni al traffico nelle vie di accesso alla Rocca Maggiore per consentire montaggio, concerti e smontaggio in sicurezza. Tutelati residenti, mezzi di soccorso e servizi.

Modifiche alla viabilità per il Riverock Festival

Il Comune di Assisi ha disposto una serie di modifiche temporanee alla circolazione stradale nelle aree che conducono alla Rocca Maggiore in occasione del Riverock Festival 2026, manifestazione musicale che ospiterà diversi concerti nel piazzale esterno della storica fortezza medievale. Le limitazioni entreranno in vigore dal 20 al 28 luglio 2026 e interesseranno principalmente via della Rocca e via Porta Perlici, con l’obiettivo di consentire le operazioni di allestimento, lo svolgimento degli eventi e il successivo smontaggio delle strutture in condizioni di sicurezza. I provvedimenti sono stati adottati attraverso un’ordinanza della Polizia Locale, che disciplina sia la sosta sia il transito dei veicoli durante le diverse fasi della manifestazione.

Divieti di sosta durante montaggio e smontaggio

Dal 20 al 28 luglio, nella fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le 19.00, in via della Rocca sarà vietata la sosta negli spazi di parcheggio situati in corrispondenza della prima curva a sinistra e della seconda curva a destra dall’inizio della strada. La misura è stata predisposta per permettere il trasporto delle attrezzature, le operazioni di montaggio e quelle di smontaggio necessarie all’organizzazione del festival. Anche via Porta Perlici, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Villamena e via della Rocca, sarà interessata da un divieto di sosta continuo, valido dalle 7.00 del 20 luglio fino alle 19.00 del 28 luglio.

Limitazioni al traffico durante i concerti

Nei giorni 22, 23 e 24 luglio, quando sono in programma gli spettacoli, saranno introdotte ulteriori restrizioni alla circolazione. Dalle ore 19.00 alle ore 2.00, in via della Rocca e nel tratto interessato di via Porta Perlici, scatterà il divieto di transito per tutti i veicoli, con l’unica eccezione dei mezzi di soccorso, dei veicoli di servizio e di quelli appartenenti all’organizzazione della manifestazione. Sempre nelle stesse giornate, dalle ore 18.00 fino al termine degli eventi, sul primo tratto di via della Rocca sarà inoltre vietata la sosta a tutti i veicoli, ad esclusione dei residenti del centro storico e dei soggetti autorizzati.

Le misure previste per il 25 luglio

Per la giornata del 25 luglio il piano della mobilità subirà alcune variazioni negli orari. Il divieto di transito in via della Rocca entrerà in vigore dalle ore 15.00 fino alle 2.30, mentre resteranno esclusivamente autorizzati i mezzi espressamente consentiti dall’ordinanza. Anche in questa giornata, dalle ore 18.00 fino alla conclusione della manifestazione, sarà attivo il divieto di sosta sul primo tratto della strada, mantenendo le deroghe previste per residenti del centro storico e autorizzati. Le stesse limitazioni al transito interesseranno anche il tratto di via Porta Perlici compreso tra via Villamena e via della Rocca, sempre nella fascia oraria tra le 15.00 e le 2.30.

Le restrizioni del 26 luglio

Il programma predisposto per domenica 26 luglio prevede orari differenti. Il divieto di transito sarà infatti operativo dalle ore 5.30 alle ore 10.00 e successivamente dalle ore 15.00 fino alle ore 24.00, sia in via della Rocca sia nel tratto interessato di via Porta Perlici. Parallelamente, sul primo tratto di via della Rocca entrerà in vigore il divieto di sosta dalle ore 5.30 fino al termine della manifestazione, con le consuete deroghe riservate ai residenti del centro storico e agli autorizzati.

Sicurezza e gestione della manifestazione

Le modifiche alla viabilità sono finalizzate a garantire il regolare svolgimento del Riverock Festival e a tutelare la sicurezza di pubblico, operatori e residenti. Le limitazioni consentiranno il corretto utilizzo degli spazi destinati alle attività logistiche e permetteranno una gestione più ordinata dei flussi di persone e dei mezzi durante tutte le giornate della manifestazione. L’ordinanza della Polizia Locale di Assisi disciplina quindi l’intero periodo dell’evento, prevedendo una programmazione differenziata in base alle esigenze di montaggio, svolgimento dei concerti e successivo smontaggio delle strutture installate presso la Rocca Maggiore.