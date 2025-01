ViniVeri Assisi: La Sesta Edizione Raccoglie 60 Produttori di Eccellenza

ViniVeri Assisi – ViniVeri Assisi, manifestazione dedicata al vino naturale, è pronta a dare il via alla sua sesta edizione, fissata per lunedì 13 gennaio. L’evento si svolgerà presso l’Hotel Valle di Assisi, dalle 10 alle 17, e vedrà la partecipazione di 60 produttori provenienti da diverse regioni italiane e europee. L’incontro rappresenta un’importante occasione per celebrare e promuovere la genuinità e l’artigianalità del settore vinicolo, richiamando appassionati e professionisti del settore.

Oltre ai produttori, saranno coinvolti 15 ristoranti locali che proporranno piatti in abbinamento ai vini, offrendo ai visitatori un’esperienza gastronomica completa. Questo evento non si limita a essere una semplice fiera del vino, ma si propone come un momento di incontro e dialogo tra la cultura enogastronomica e i produttori, sottolineando l’importanza della tradizione e della qualità.

In preparazione per l’edizione 2025, il 12 gennaio si svolgeranno “Le Cene con i Vignaioli di ViniVeri” in vari borghi e città dell’Umbria. Durante queste cene, i produttori avranno l’opportunità di interagire direttamente con i ristoratori e il pubblico, creando un momento di condivisione e approfondimento sulla filosofia dei vini naturali. Questo prologo all’edizione principale di ViniVeri Assisi rappresenta un’importante iniziativa per far conoscere il valore del vino artigianale e delle pratiche sostenibili.

Dal 2004, il Consorzio ViniVeri ha adottato “La Regola”, un insieme di pratiche agricole sostenibili che mirano a preservare l’ambiente e promuovere un’agricoltura più responsabile. Questa iniziativa è fondamentale per garantire non solo la qualità dei vini, ma anche un impatto positivo sul territorio e sulle comunità locali. La crescente attenzione verso la sostenibilità nel settore vitivinicolo riflette un cambiamento culturale in atto, dove i consumatori cercano sempre più prodotti che rispettino l’ambiente.

La manifestazione di ViniVeri Assisi si propone quindi come un punto di riferimento per gli amanti del vino e per coloro che desiderano approfondire la conoscenza delle pratiche di produzione etiche. Con un programma ricco di eventi, degustazioni e incontri, questo appuntamento rappresenta un’opportunità imperdibile per scoprire le migliori etichette di vino naturale, incontrare i produttori e vivere un’esperienza autentica.

Non è solo un evento per professionisti del settore, ma anche un’occasione per il pubblico di avvicinarsi a un modo di consumare più consapevole e attento. La partecipazione dei ristoranti locali arricchisce ulteriormente l’offerta, permettendo di esplorare abbinamenti gastronomici unici e di valorizzare i prodotti del territorio.

In conclusione, la sesta edizione di ViniVeri Assisi si preannuncia come un grande successo, capace di attrarre un pubblico variegato e di celebrare la bellezza della produzione vinicola naturale. Con i suoi eventi collaterali e l’attenzione verso la sostenibilità, l’iniziativa si conferma un simbolo di qualità e responsabilità nel mondo del vino.