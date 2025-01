Vinti 5milioni di € al Gratta e Vinci, felici titolari ricevitoria Rocchi

Vinti 5 milioni – Un gratta e vinci da 20 euro venduto nella tabaccheria Bar tabaccheria 42 di Santa Maria degli Angeli, frazione di Assisi, ha fruttato una clamorosa vincita da 5 milioni di euro. L’esito della giocata è stato confermato ufficialmente dal capo area dell’automatica, pochi minuti dopo l’arrivo della notizia che ha lasciato sorpresi i titolari, Carlo e Massimiliano Rocchi. Fino a poche ore prima, infatti, la notizia era stata solo una vaga possibilità.

I due titolari, con una lunga esperienza nel settore, non si aspettavano una vincita di tale portata. “Siamo stati molto titubanti fino a poco prima che arrivasse l’ufficialità. Non credevamo a una cosa del genere”, ha dichiarato Massimiliano Rocchi. Non è ancora chiaro chi sia il fortunato vincitore, ma l’area in cui si trova la tabaccheria è frequentata prevalentemente da abitanti locali, con pochissimo turismo. Questo lascia pensare che la persona che ha vinto possa essere un cliente abituale, ma nessuno tra i residenti sembra sapere chi sia.

La tabaccheria Bartabaccheria 42, assieme a un’altra attività gestita dai Rocchi nel comune di Assisi, è da anni un punto di riferimento per la vendita di gratta e vinci e altri giochi a premi. Con una lunga carriera nel settore, i due sono visibilmente contenti del successo raggiunto. “Dopo 33 anni di impegno in questo campo, una vincita così è davvero una bella soddisfazione”, ha dichiarato Carlo Rocchi.

Nonostante l’entusiasmo per la vincita, i titolari sono chiari riguardo alla questione di eventuali ricompense. Non sono previsti premi per chi ha venduto il gratta e vinci fortunato. “Non ci aspettiamo nulla”, ha spiegato Massimiliano Rocchi. “Sta tutto alla volontà del vincitore se vorrà fare un gesto di gratitudine, ma per noi va bene così.”

Infine, l’elemento che i Rocchi sottolineano con una punta di orgoglio è la localizzazione dell’attività, proprio sotto il comune di Assisi, il cui legame con San Francesco sembra aver portato una dose di fortuna inaspettata. “San Francesco ci ha benedetti”, hanno concluso i due titolari.