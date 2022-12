Virtus Assisi, ancora una sconfitta per la squadra di Piazza

Anche quando tutto sembrava finalmente sul finale poter trasformarsi in una vittoria, tutto per la Virtus Assisi sfuma nuovamente. A vincere la partita al PalaSir è ancora una volta la squadra ospite, sempre comunque avanti nel punteggio tranne nel primo quarto. Per una stagione nera per la Virtus Assisi, che sembra non poter svoltare. Finisce 73-75, a vincere è il Porto Sant’Elpidio.

IL MATCH Partita equilibrata in avvio e Virtus 9 Porto Sant’Elpidio 8 dopo cinque minuti. Bene Meccoli e Guido Provvidenza. La fine del primo quarto vede la Virtus Assisi avanti 20-15. Secondo quarto in cui gli ospiti partono forte e la Virtus fatica a trovare la via del canestro.

Virtus sotto 23-26 a cinque dal termine. Una Virtus che non ci sta e prova a reagire con Santantonio che da qui alla fine trascinerà i suoi. Ma la squadra ospite è implacabile da 3. Fine secondo quarto Virtus sotto: 32-43. Da qui alla fine è un tentativo dalla Virtus Assisi di tornare sotto in maniera decisa. Terzo quarto in cui i ragazzi di Piazza ci provano ma gli ospiti vanno spesso a segno precisi a canestro. 46-54 alla terza sirena.

Ultima frazione in cui la Virtus spinge e rientra praticamente in lizza per la vittoria con una bomba di Peychinov sul finale, un Peychinov certamente non alla sua migliore prestazione stagionale. A quel punto la gara è vispa, gli ospiti poco precisi ai liberi danno una reale speranza ai padroni di casa. Ma la Virtus, senza Alessandri, non ce la fa: finisce 73-75. Ennesima sconfitta, con uno scarto più leggero ma contro un avversario alla portata, di una stagione fin qui da dimenticare.

Virtus Assisi – Porto Sant’Elpidio Basket 73-75

Virtus Assisi: Santantonio 10, Iovene ne, Provvidenza M. 14, Capezzali T. 9, Meccoli 10, Peychinov 12, Provvidenza G. 15, Zefi ne, Capezzali G. 3, Pagano ne, Ciancabilla. All. Piazza

Porto Sant’Elpidio: Morresi 9, Boffini 13, Torresi 9, Cappelletti ne, Fabi 18, Faragalli 16, Sagripanti 7, Ciampaglia 3, Cappella M., Marilungo ne, Meraglia ne. All. Ramini

Parziali: 20-15, 12-28, 14-11, 27-21.

Progressivi: 20-15, 32-43, 46-54, 73-75.

Usciti per 5 falli: Meccoli e Santantonio (Assisi)