Virtus Assisi conquista la semifinale playoff di Serie C

Battuta Foligno anche in gara 2: 62-68 il punteggio finale

La Virtus Assisi stacca il pass per le semifinali dei playoff di Serie C Unica, superando anche in gara 2 la UBS Foligno Basket con il punteggio di 62-68. Dopo aver fatto propria la prima sfida casalinga, la formazione di coach Gianmarco Piazza si impone anche in trasferta e chiude la serie sul 2-0, guadagnando l’accesso al turno successivo che prenderà il via il fine settimana del 10-11 maggio.

La partita si è aperta con un avvio fulminante degli ospiti, che nei primi tre minuti e mezzo piazzano un perentorio 0-12, lasciando a secco l’attacco folignate. Il primo quarto prosegue con la Virtus che mantiene l’intensità, costruisce buone azioni offensive e tocca anche il +15, chiudendo la frazione sul 12-24.

Nel secondo quarto Foligno reagisce con determinazione, firmando un parziale di 11-0 che riapre la sfida. La squadra di casa si rifà sotto fino al -3, rendendo più combattuta la fase centrale dell’incontro. Nonostante la pressione, Assisi riesce a gestire il vantaggio e va al riposo lungo sul 33-36.

La ripresa si apre con tre triple consecutive firmate da Tosti e Bazzani, che permettono alla Virtus di allungare nuovamente fino al +10. Il terzo periodo è intenso, con entrambe le formazioni che si affrontano senza risparmiarsi. Gli ospiti riescono comunque a mantenere il margine e chiudono sul 44-54.

Nell’ultima frazione Foligno tenta il tutto per tutto, spingendo sull’acceleratore e tornando fino al -3. La Virtus, però, risponde con lucidità nei momenti decisivi, trovando punti pesanti che le consentono di chiudere la gara e la serie con autorità.

Tra i migliori in campo per Assisi spiccano Tosti con 19 punti, seguito da Di Coste con 15 e Lucarelli con 13. Per i padroni di casa non bastano i 19 di Diaz e i 15 di Borioni. La Virtus Assisi vola così in semifinale, dimostrando solidità e continuità.