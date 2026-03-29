Virtus Assisi perde a Chieti rimonta sfiorata nel finale gara

Le aziende cinesi puntano a rafforzare la loro presenza nell’Ue BRUXELLES (BELGIO) (XINHUA/ITALPRESS) – Le imprese cinesi pianificano di rafforzare la propria presenza nel mercato dell’Unione europea (UE) nonostante le preoccupazioni legate alla regolamentazione e all’incertezza delle politiche, secondo un rapporto diffuso questa settimana in occasione di un forum a Lussemburgo. Presentato al 2026 New Quality Productive Forces and Cross-Border Finance Forum di Lussemburgo, il […]

Gatti “In Bosnia gara che può cambiare il futuro, serve lo spirito giusto” FIRENZE (ITALPRESS) – “Adesso c’è una partita che è fondamentale, bisogna trovare tutte le energie possibili da mettere in questa gara e sono sicuro che, se ci sarà lo spirito di ‘morire per il compagnò, avremo sicuramente dei buoni risultati. Poi vedremo, parlerà il campo, però ci deve essere quello spirito lì su ogni pallone”. […]

Politano “Mondiale nostro unico pensiero, gli italiani ci stiano vicini” Matteo Politano è nel pieno della maturità calcistica e, dopo aver vinto due scudetti con il Napoli, è arrivato il momento di consacrarsi anche con la maglia della Nazionale

Domenica delle Palme, Papa “Deponete le armi! Siete fratelli!” Lo ha detto Papa Leone XIV durante l'omelia della Domenica delle Palme in Piazza San Pietro

E’ morto David Riondino, il cantautore e attore aveva 73 anni ROMA (ITALPRESS) – E’ morto, all’età di 73 anni, David Riondino, cantautore, attore e scrittore. Nato a Firenze, Riondino inizia a sperimentare come cantautore nell’ambiente musicale fiorente degli anni settanta. Nel 1979, pubblica con l’etichetta Ultima Spiaggia il primo album, David Riondino. Come verseggiatore satirico collabora con numerose riviste storiche di satira e controcultura. L’incontro […]

Antonelli fa il bis in Giappone e diventa leader del Mondiale Il giovane pilota della Mercedes precede Piastri e Leclerc, sesta piazza per Hamilton

Ottava vittoria di fila degli Spurs, Bucks fuori dalla post-season San Antonio trascinata da Castle e Wembanyama, Milwaukee paga la stagione travagliata di Antetokounmpo

Aryna Sabalenka trionfa a Miami, Gauff sconfitta 2-1 in finale La bielorussa, numero 1 del tennis mondiale, si e' imposta in tre set sulla statunitense

Martin vince la Sprint del Gp delle Americhe davanti a Bagnaia Il pilota dell'Aprilia ha sorpassato la Ducati all'ultimo giro