Virtus Assisi perde a Chieti rimonta sfiorata nel finale gara

Prova in chiaroscuro con reazione forte ma ko a Chieti gara
Sconfitta in trasferta per la Virtus Assisi, che cede sul parquet della Magic Basket Chieti con il punteggio finale di 85-75 al termine di una gara divisa in due fasi ben distinte. Un avvio complicato e una reazione decisa, ma non sufficiente per completare la rimonta.
Avvio in salita e difficoltà offensive
L’impatto iniziale sorride ai padroni di casa. Chieti impone ritmo e precisione, costruendo subito un margine. Il primo quarto si chiude sul 23-19, mentre nel secondo periodo il divario si amplia fino al 49-39 dell’intervallo lungo.
La Virtus fatica a trovare fluidità in attacco. Le soluzioni offensive risultano discontinue, con poche occasioni concretizzate nei momenti chiave. Tuttavia, la squadra resta agganciata alla partita grazie alla determinazione difensiva e alla capacità di limitare ulteriori allunghi.
La reazione nella ripresa
Nel terzo quarto cambia l’inerzia. La squadra guidata da coach Piazza alza intensità e aggressività su entrambi i lati del campo. La rimonta prende forma grazie a un Provvidenza in grande evidenza, autore di 26 punti, affiancato da Dubois (21) e Di Coste (18).
Il parziale favorevole consente alla Virtus di rientrare pienamente in partita. Il distacco si riduce progressivamente fino al 63-60 alla fine del terzo periodo. La gara si riapre, con equilibrio e tensione crescente.
Finale deciso nei dettagli
Negli ultimi dieci minuti emerge la maggiore lucidità della squadra di casa. Chieti gestisce meglio i possessi decisivi, trovando soluzioni efficaci nei momenti cruciali. La Virtus prova a completare la rimonta, ma non riesce a concretizzare le occasioni per il sorpasso.
Il divario si riallarga negli ultimi minuti, fino al definitivo 85-75. Un passivo che non cancella quanto di buono mostrato nella seconda metà della gara.
Indicazioni per il prosieguo
La prestazione offre segnali incoraggianti, soprattutto per la capacità di reagire dopo un avvio difficile. Restano però da migliorare l’approccio iniziale e la gestione delle fasi decisive.
Il gruppo continuerà il lavoro con l’obiettivo di ritrovare continuità e tornare subito al successo nel prossimo impegno.
Tabellino
Magic Basket Chieti – Virtus Assisi 85-75
Magic Basket Chieti: Incremona 10, Alba A., Burgani ne, Scanzano 2, Pennacchia ne, Bini 15, Alba F. 11, Iannelli 18, Peres 2, Serafini 14, Jahna 13, Laino ne. All. Castorina
Virtus Assisi: Conidi 7, Santantonio 3, Passeri ne, Lucarelli ne, Gambacorta, Chioccioni, Provvidenza 26, Gambelunghe, Dubois 21, Di Coste 18, Falcinelli ne. All. Piazza
Parziali: 23-19, 26-20, 14-21, 22-15
Progressivi: 23-19, 49-39, 63-60, 85-75
Usciti per 5 falli: nessuno
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