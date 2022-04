Santa Maria degli Angeli, la Pro Loco ha incontrato la Sindaca Proietti

Tanti gli argomenti trattati nel corso dell’incontro. La Proietti si è impegnata a terminare il proprio mandato

Si è svolto nella mattinata di domenica scorsa (3 aprile) l’incontro fra i consiglieri della Pro Loco di Santa Maria degli Angeli e la sindaca di Assisi Stefania Proietti. Nel corso dell’incontro sono stati tanti gli argomenti trattati e per cui la Proietti ha spiegato le finalità e i prossimi passi, come sottolineato in una nota diffusa dal presidente della Pro Loco, Francesco Cavanna.

Da Francesco Cavanna, Presidente Pro Loco Santa Maria degli Angeli

La sindaca Proietti, che con la sua partecipazione ha concluso il ciclo di incontri della Pro Loco con i membri della Giunta Comunale, ha chiarito gli aspetti più interessanti delle linee programmatiche contenute nel DUP (Documento Unico di Programmazione), che contiene le linee strategiche di medio e lungo periodo.

La sindaca Proietti, con la consueta disponibilità e chiarezza, ha illustrato tutti gli argomenti già trattati con gli assessori, soffermandosi in particolare sulle problematiche relativa al PNRR e i suoi risvolti sulle infrastrutture cittadine: il Bosco delle Carceri, il Pincio, la riqualificazione viale Patrono d’Italia e il sottopasso pedonale ferroviario. La Proietti ha poi illustrato gli altri progetti dell’Amministrazione comunale: la ricostruzione post sisma 2016, con particolare riferimento alle mura urbiche, il Giubileo e l’ottavo centenario dalla morte di san Francesco, politiche giovanili, scuola e manutenzioni.

Nel corso della riunione è stato possibile fare delle domande alla Proietti, che non si è sottratta al confronto, fornendo tutte le indicazioni chieste, in particolare sui rapporti con Anas e Ferrovie dello Stato e Aeroporto, sui tanti temi ambientali come il recupero delle ex Fonderie Tacconi, l’isola ecologica, il rinnovo del contratto con Ecocave, la centrale idroelettrica, la pista ciclabile.