Assisi, Giuria del Premio di Poesia della Repubblica dei Poeti

Il tema “Segni di Pace”

La Repubblica dei Poeti, una micronazione immaginaria dedicata alla poesia e riconosciuta da 17 comuni, con una superficie cumulativa di oltre mille chilometri quadrati, nonché editore senza scopo di lucro del progetto WikiPoesia – enciclopedia poetica (wikipoesia.it), annuncia la composizione della giuria per la seconda edizione del Premio di Poesia inedita, il cui tema è “Segni di Pace”.

A presiedere il “panel” di giurati è la dott.ssa Giovanna Bonaiuti, studiosa plurilaureata presso l’Università di Bologna in Lingue e Letterature Straniere, Lettere Moderne e D.A.M.S. traduttrice da e in ungherese. Autrice di cinque libri di poesia, tra cui il pluripremiato “La Panchina Innamorata”, e di tre romanzi, di cui l’ultimo è “L’Incantesimo del Violoncello” e vincitrice di numerosi concorsi letterari, è attivamente impegnata nel panorama culturale.

Tra i membri di spicco della giuria troviamo Sara Rodolao, poetessa, scrittrice e promotrice culturale, autrice di dodici raccolte di poesie, sei romanzi, due raccolte di racconti e una raccolta di monologhi teatrali sulla Violenza di Genere e contro il Femminicidio. La signora Rodolao vanta un ricco palmares di premi e riconoscimenti.

Rodolfo Vettorello, già presidente onorario di WikiPoesia, architetto e poeta per passione, guiderà la giuria. Con oltre 210 Primi Premi Assoluti dal 2006, ha ottenuto riconoscimenti di spicco, tra cui la Laurea Apollinaris dall’Università Pontificia Salesiana e la candidatura al Premio Nobel per la Letteratura nel 2020. Nel 2019, ha ricevuto la Laurea Honoris Causa in Scienze Umane dalla World Humanistic University e il Premio Montale per la Poesia nel 2020. Attualmente, è Socio Fondatore, Vicepresidente e Responsabile della commissione cultura per l’associazione Assosinderesi.

Completano il “cast” dei giurati Donatella Rampado, promotrice culturale, manager e scrittrice per passione, nonché presidente di Assosinderesi, associazione che promuove la divulgazione di cultura etica nelle Arti e nei mestieri. La signora Rampado è ideatrice ed organizzatrice di prestigiosi Premi Letterari e ha ricevuto numerosi riconoscimenti come operatrice culturale, tra cui la Laurea Honoris Causa in Scienze Umane dalla World Humanistic University.

Renato Ongania, ideatore della Repubblica dei Poeti, ha dichiarato – «La Giuria è composta da persone straordinarie. I testi delle opere in concorso, come nostra consuetudine, sono stati opportunamente resi anonimi e inviati ai giurati per un giudizio di merito, in vista della premiazione programmata ad Assisi il prossimo 21 aprile 2024, presso il Piccolo Teatro degli Instabili».