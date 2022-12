Priori serventi 2023 presentato calendario Piatto di sant’Antonio

Priori Serventi 2023 sono pronti a concludere il loro mandato, come tradizione comanda, dopo due lunghi e difficili anni che li hanno visti rimanere in carica un anno in più, a causa della pandemia. Si tratta di una prosecuzione che si era verificata solamente un’altra volta, a causa della II Guerra Mondiale e che ha visto i Priori Serventi 2023 adoperarsi in numerose opere di carità nello spirito della Prioranza.

Di fronte ad un pubblico delle grandi occasioni, il Sindaco Stefania Proietti ha portato i saluti dell’Amministrazione Comunale, auspicando un ritorno alla normalità che permetta ai Priori Serventi, di festeggiare e condividere un momento così importante per la cittadinanza di Santa Maria degli Angeli. Il Consigliere Regionale Stefano Pastorelli ha sottolineato l’importanza di eventi come La Festa del Piatto di Sant’Antonio Abate, in quanto mettono d’accordo tutte le parti politiche sul loro nobile valore. Padre Fabio Nardelli, Vicario dei Frati Minori di Santa Maria, ha messo in evidenza l’importanza di tornare a festeggiare degnamente anche l’aspetto religioso e spirituale della Festa di Sant’Antonio.

“Si è Priori per sempre”, ha affermato Giovanni Granato, Presidente dell’Associazione Priori del Piatto di Sant’Antonio Abate, sottolineando l’importanza della tradizione della Prioranza e del suo spirito beneficenza. Il professor Giovanni Zavarella ha detto commosso, che questa civiltà è ferita dalla pandemia e dalla guerra e non si può essere felici ma che l’attività benefica e straordinaria dei Priori Serventi e della Festa del Piatto di Sant’Antonio Abate, costituiscono un elemento portante di Santa Maria degli Angeli. Infine il coordinatore dei Priori ha raccontato i momenti difficili che questa Prioranza ha vissuto, in cui sono stati presi più volte dallo sconforto ma che, la forte amicizia, li ha tenuti uniti e ha dato loro la forza di proseguire.

Sono intervenuti anche il Presidente della Proloco di Santa Maria degli Angeli Francesco Cavanna e Il Presidente dell’Ente Palio J’Angeli ‘800 Moreno Massucci.

I Priori Serventi 2023, sono quindi pronti a concludere il loro mandato come tradizione comanda e invitano la cittadinanza a partecipare numerosa a tutti gli eventi del programma 2023.