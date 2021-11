Area archeologica Montedison continua il Risorgimento del luogo

Assisi: Nel nuovo punto di espansione urbana dell’ex area archeologica Montedison continua il Risorgimento del luogo tra Master Plan Palazzetto Sport ed aree di verde e giochi per i bambini. Si tratta di un pezzo di terreno trasformato in un amicale luogo di alberi di Giuda, al fine di rendere biologicamente lo stesso vivibile e di salute per tutti gli angelani. Una creazione di Adil Zaoin e dell’amministrazione comunale di meetup 5 stelle.In termini concreti Adil Zaoin e’ stato il firmatario del progetto albero con la piantumazione degli stessi simbolicamente presente per raccordarli con il territorio assisano.

di Lorenzo Capezzali

” Siamo felici di tutti cio’ – dichiara Adil Zaoin – per andare incontro alle esigenze e volonta’ degli elettori in ogni campo degli interventi. Grazie al sindaco Proietti per la sua presenza al battesimo dell’ iniziativa presso al Lyrik”.Accompagnata dal consigliere Isabella Fischi, il sindaco del Comune di Assisi, Stefania Proietti, ha ringraziato tutti i presenti docenti, bambini e cittadini in questo luogo dei Portali sempre piu’ in per novita’ e abitabilita’, il sindaco Proietti ha detto che” questa iniziativa ha lanciato un segnale di grande conforto nel guardare avanti con la piantumazione degli alberi, un simbolico gesto in direzione della salvaguardia ambientale per tutti. Un encomio ad ognuno per aver intuito un servizio sociale per la salute e li sviluppo trend della zona area Montedison”