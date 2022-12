Lavori in via stradone a cura dei comuni di Assisi e Cannara

Sono stati effettuati i lavori sul tratto di competenza del comune di Assisi di via Stradone, la strada intercomunale che collega le frazioni di Castelnuovo e Tordandrea a Cannara. A brevissimo partirà anche l’intervento sul tratto della stessa via che si trova nel territorio di Cannara.

Nella parte assisana è stato rifatto l’asfalto nelle zone sconnesse, provveduto al ripristino e alla definitiva messa in sicurezza. Lo stesso accadrà nel tratto finale della via. Per motivi organizzativi della ditta che effettua i lavori si è proceduto per tappe prima nell’area assisana e poi in quella cannarese.

“E’ un intervento urgente – hanno detto il sindaco di Assisi Stefania Proietti e il sindaco di Cannara – che come amministrazioni abbiamo deciso di attuare con risorse proprie dal momento che si tratta di una strada pericolosa e molto frequentata perché collega le due frazioni di Assisi a Cannara e allo svincolo per Bettona e necessitava di una manutenzione straordinaria anche perchè da parecchi anni non si effettuavano lavori di un certo rilievo. Con questa decisione abbiamo anche risposto alle segnalazioni dei nostri cittadini che sono costretti a transitare su via Stradone e ci siamo sostituiti a chi avrebbe dovuto effettuare i lavori per evitare situazioni di rischio per tutti”.

Sempre nell’ottica di garantire la sicurezza in via Stradone i due sindaci avevano deciso di disporre il limite di 30 chilometri orari e il divieto di transito per cicli e motocicli. Ora, dopo l’effettuazione dei lavori, la strada potrà essere riaperta a cicli e motocicli mentre resterà comunque il limite di velocità a 30 km/h.