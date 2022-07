Search for: Search Button

Draghi, M5s sfiducia Proietti, e va fuori dalla maggioranza da solo

«Il sindaco di Assisi chiede al presidente del Consiglio Draghi di restare e il suo assessore al turismo Fabrizio Leggio del M5s fa un commento opposto definendolo addirittura un pazzo irresponsabile. Il Movimento 5 stelle sfiducia così la Proietti e si butta fuori dalla maggioranza da solo». Ad affermarlo i consiglieri del Gruppo Lega Assisi Jacopo Pastorelli e Francesco Mignani a seguito delle affermazioni contenute in un post apparso sul profilo social dell’assessore assisano all’indomani della lettera aperta sottoscritta dal sindaco di Assisi sulla crisi di Governo per far rimanere Draghi al suo posto fino alla scadenza naturale nel 2023.

Nell’appello si chiede a tutte le forze politiche presenti in Parlamento di pensare al bene comune e di anteporre l’interesse del Paese ai propri problemi interni e di portare in fondo il lavoro iniziato in un momento cruciale per la vita delle famiglie e delle imprese italiane. Una richiesta avanzata non solo dai sindaci, ma anche dai partiti politici e dal mondo economico.

“Ai cittadini le conclusioni sulle affermazioni dell’assessore Leggio – commentano i leghisti assisani”.