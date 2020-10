Mauro Gambetti è Cardinale, il suo nome lo ha fatto il Papa all’Angelus

Mauro Gambetti, custode del Sacro Convento di Assisi, è cardinale. Lo ha annunciato, durante l’Angelus Papa Francesco. Il Pontefice ha comunicato il nome di Gambetti tra i 13 nuovi cardinali. A fornirci la comunicazione il consigliere comunale di Assisi, Carlo Migliosi. «Ero in aeroporto – dice il consigliere di Assisi Domani – e ho sentito su Rai 1, durante l’Angelus, il cnome di Mauro Gambetti insieme ad altri».

Tra i tredici nuovi cardinali che verranno creati nel Concistoro del 28 novembre quindi e , così come annunciato da Papa Francesco, ci sono sei italiani (di cui tre elettori). Sono mons. Marcello Semeraro, che dalla diocesi di Albano è stato da poco nominato Prefetto della Congregazione delle cause dei santi (al posto di Angelo Becciu), mons. Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena e il francescano padre Mauro Gambetti, Custode del Sacro Convento di Assisi. Vengono poi uniti al collegio cardinalizio, non elettori per motivi di età, mons. Silvano Tomasi, diplomatico della Santa Sede, padre Raniero Cantalamessa, predicatore della Casa Pontificia e mons. Enrico Feroci, parroco al Divino Amore e Roma ed ex direttore della Caritas diocesana.

Mauro Gambetti (Castel San Pietro Terme, 27 ottobre 1965) è un religioso e presbitero italiano dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali. Dopo una serie di importanti incarichi, il 18 febbraio 2013 è stato eletto Custode generale del Sacro Convento di Assisi.

Biografia

Compiuti gli studi liceali, conseguì la laurea in ingegneria meccanica e poi svolse il servizio militare di leva. Entrato nel Postulato di Assisi il 19 settembre 1992, dopo l’anno di noviziato, trascorso ad Osimo, emise la professione temporanea il 29 agosto 1995. Proseguì gli studi filosofici e teologici ad Assisi (Istituto Teologico) e si specializzò in Antropologia teologica presso la Facoltà di Teologia dell’Italia Centrale di Firenze. Emise la professione solenne il 20 settembre 1998 e venne ordinato presbitero l’8 gennaio del 2000. Iniziò la sua attività di animazione vocazionale per la Provincia conventuale bolognese.

Venne eletto definitore provinciale dal 2001 al 2009; guardiano della comunità del santuario del SS. Crocifisso di Longiano dal 2005 al 2009. Eletto provinciale della Provincia bolognese nel 2009 fino al 2013, venne scelto come Custode generale del Sacro Convento di Assisi nel 2013 subentrando a padre Giuseppe Piemontese. Nel periodo 2009-2013 ha ricoperto anche il ruolo di presidente della Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori (CISM) per l’Emilia Romagna e vice-presidente della Conferenza Intermediterranea dei Ministri Provinciali (CIMP). Dal 2010 è stato anche assistente regionale dell’Ordine Francescano Secolare (OFS) per l’Emilia-Romagna.

Padre Mauro Gambetti cardinale. I vescovi dell’Umbria: Grati a papa Francesco per aver guardato benevolmente alla nostra regione

I vescovi dell’Umbria ringraziano il Santo Padre che, ancora una volta, ha guardato benevolmente alla nostra regione chiamando il custode del Sacro Convento di Assisi a far parte del Collegio cardinalizio. Al neo cardinale padre Mauro Gambetti, ricordando la proficua collaborazione di questi anni, esprimono vive felicitazioni ed augurano un fecondo ministero come immediato collaboratore del Sommo Pontefice nel suo ministero di Vescovo di Roma, per il bene di tutto il santo popolo fedele di Dio.

Papa Francesco nomina Padre Mauro Gambetti Cardinale della Chiesa Cattolica. Tonino Lunghi, Ivano Bocchini e Luigi Bastianini esprimono la loro gioia per questa inattesa notizia. È un riconoscimento esplicito di Papa Francesco di come Padre Mauro con il suo stile pacato umile ma fermo e tenace, in questi anni, ha servito l’Ordine Francescano e la Chiesa Cattolica. Ma è anche un grande apprezzamento per la Chiesa di Assisi e riteniamo anche per città. Il legame tra il Santo Padre, la Chiesa Cattolica Romana e la nostra città si cementa in maniera sempre più forte e di questo dobbiamo tenerne conto come amministratori pubblici. Buon Cammino Padre Mauro.