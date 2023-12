Premio Internazionale Francesco d’Assisi e Carlo Acutis

In un chiaro segnale di impegno verso un’economia più fraterna e solidale, la Diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino ha presentato l’edizione 2024 del “Premio Internazionale Francesco d’Assisi e Carlo Acutis per un’economia della fraternità”. Il vescovo monsignor Domenico Sorrentino ha enfatizzato l’importanza di passare dalle parole alle azioni concrete per sostenere realtà imprenditoriali minori che incarnano i principi di una nuova economia più umana e fraterna.

Durante la conferenza stampa tenutasi nella Filmoteca Vaticana, monsignor Sorrentino ha dichiarato: “Questo Premio è un riconoscimento concreto alla fraternità vissuta in maniera intelligente ed efficace anche sul piano economico. È un sostegno che va ad aiutare realtà imprenditoriali minori che hanno bisogno di una spinta di avvio ma che sono un esempio di quella nuova economia, solidale, umana, circolare e fraterna di cui c’è tanto bisogno, specialmente nelle regioni più povere del mondo”.

Il Premio, che concede un premio in denaro fino a 50.000 euro, mira a promuovere l’universale fraternità di tutti gli esseri umani, seguendo la prospettiva evangelica dell’unicità della paternità di Dio e del suo amore per tutti i suoi figli. Il vescovo ha sottolineato che questa iniziativa è in linea con l’invito del Papa, attraverso “The Economy of Francesco”, a rifondare l’economia, conferendo ad essa un’anima.

Durante la conferenza stampa, hanno partecipato importanti figure ecclesiastiche, tra cui il cardinale Francesco Montenegro e suor Alessandra Smerilli. Suor Smerilli, segretario del Dicastero per lo Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, ha sottolineato l’importanza di sostenere iniziative imprenditoriali come una via di sviluppo e pace, contribuendo alla promozione della fraternità.

Il premio, consegnato annualmente a maggio in occasione dell’anniversario del Santuario della Spogliazione, ha già avuto vincitori significativi nelle edizioni precedenti. Suor Roberta Arcaro, responsabile del Segretariato delle missioni delle Suore Francescane Angeline, vincitrici dell’edizione 2023, ha sottolineato che il premio ha contribuito a cambiare mentalità piuttosto che a finanziare progetti specifici.

Padre Giulio Albanese, direttore dell’Ufficio per le Comunicazioni sociali della diocesi di Roma, ha lodato il Premio definendolo “un lievito che fa fermentare la massa” e una lezione di dottrina sociale.

Il bando di partecipazione è disponibile sul sito www.francescoassisicarloacutisaward.com, e le domande devono essere presentate entro il 31 gennaio 2024. Il vincitore, oltre al premio in denaro, riceverà un foulard raffigurante l’immagine della spogliazione e un’icona con il logo del Premio che raffigura San Francesco e il Beato Carlo Acutis.

Il Premio Internazionale Francesco d’Assisi e Carlo Acutis rappresenta un significativo passo verso un’economia più etica e fraterna, riflettendo il messaggio di San Francesco e del Beato Carlo Acutis in un contesto moderno e globale.