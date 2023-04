In Canto sulle Vie di Francesco presentata serie eventi

In Canto sulle Vie di Francesco – Oggi 21 aprile 2023 alle ore 11.00 presso la Sala degli Emblemi – Palazzo del Comune di Assisi – ha avuto luogo la conferenza stampa che ha presentato la serie di eventi di InCanto sule Vie di Francesco 2023, nel suo decimo anniversario.

di Diego Mecenero

Sono intervenuti a riguardo Diego Mecenero (direttore responsabile de Il Sentiero Francescano) Francesco Morelli (presidente del Coro Concentus Vocalis di Cannara), Fabrizio Leggio (Assessore alle Politiche Turistiche e Promozione del Territorio del Comune di Assisi), Padre Peter Hrdy OFM conv. (direttore della Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco – Assisi) e Francesco Fiorelli (presidente della Pro Loco di Assisi e presidente regionale UNPLI dell’Umbria).

Diego Mecenero ha rievocato la storia decennale della serie di eventi, tratteggiandone le due “anime” costitutive: quella camminatoria e quella canora, così tipiche di San Francesco stesso che viaggiava a piedi mentre cantava al Cielo le lodi all’Altissimo. Questa attenzione ai territori immersi tra la natura e di “periferia” rispetto ad Assisi è direttamente connessa alla crescente attrattiva che il “turismo slow” vede nella penisola in questi ultimi anni. Evidenziare questi territori, come fa InCanto, è opportuno anche in relazione al triennio 2023-2026 della serie di ricorrenze francescane di 800 anni.

Francesco Morelli ha evidenziato gli aspetti artistici e musicali della serie di eventi, che vedono all’attivo quest’anno ben 29 cori in 12 diverse località francescane. Non occorre nemmeno cercare nuovi cori per nuovi eventi perché si sta verificando il fenomeno che sono i cori stessi e nuove location stesse ad autoproporsi all’organizzazione. Centrale in tutto questo è la collaborazione con la Basilica di San Francesco di Assisi che vede ogni anno l’evento finale di InCanto proprio al suo interno.

L’assessore Fabrizio Leggio ha portato i saluti dell’Amministrazione di Assisi, esprimendo la grande sintonia di intenti e il plauso del Comune di Assisi per questa particolare iniziativa di InCanto sule Vie di Francesco che, potenzialmente, non ha limiti di espansione ed è particolarmente significativa in questo prossimo triennio di celebrazioni francescane. Il Comune è disponibile volentieri a collaborare con InCanto ora e in futuro.

Padre Peter Hrdy ha ricordato come San Francesco ha collegato la via della povertà al suo atteggiamento di lode, una lode “cantata”, proprio come “Cantico”. Tutta la sua vita è un cantico di lode. Anche prima della conversione Francesco amava cantare. Egli canta anche nei momenti di tristezza, nei passaggi più difficili della sua vita. Ecco quindi che il vento non è più un tornado, il sole non brucia più la terra e l’acqua non distrugge, ma tutto diviene creazione segno dell’amore di Dio Padre.

Francesco Fiorelli ha ricordato il suo incontro iniziale con InCanto, raccontando come fin da subito ha intuito qualcosa di speciale e positivo in questa realtà e mettendo quindi a sua disposizione una delle rete più potenti e importanti d’Italia, quella delle Pro Loco.

A conclusione è intervenuta anche il vice sindaco di Cannara Silvana Pantaleoni, anche assessore al turismo e cultura, che ha evidenziato come i paesi “piccoli” abbiano talora grandi bellezze e, in questo caso, francescane (la predica agli uccelli del Santo, la nascita del Terz’Ordine Francescano).