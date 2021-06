Basket, Virtus Assisi non si ferma, ancora una grande vittoria!

La Virtus Assisi non si ferma più e vince nuovamente in trasferta il derby umbro contro il Basket Todi. Una prova nuovamente convincente quella dei ragazzi allenati da coach Gianmarco Piazza che danno vita ad una partita importante.

Karpuk, Alessandri e Provvidenza tutti con dodici punti a referto alla fine della gara, il giovane Landrini anch’egli in doppia cifra ancora una volta protagonista di una gara significativa. Nel complesso bene tutta la squadra nella quale i giovani fanno ancora molto bene sulla scia delle prestazioni precedenti fondendo le loro forze con quelle derivanti dalla classe e dalla voglia di vincere dei veterani in campo.

Una partita dove i padroni di casa hanno disputato una gara volenterosa, ma via via hanno dovuto cedere il passo ad un’ottima Virtus Assisi avanti nel punteggio per tutto l’arco della gara. Decisivo ai fini del risultato finale il secondo quarto, frazione nella quale la Virtus ha dato lo strappo decisivo. Buon viatico per la squadra rossoblu in vista dell’ultima giornata di Coppa del Centenario in programma sabato 26 giugno al PalaSir contro la Robur Falconara.

Basket Todi – Virtus Assisi 52-68

Basket Todi: Simoni 2, Agliani 2, Buondonno 5, Benedetti 2, Akagawa 22, Cardoni 7, Biscarini, Stella 4, Chinea 6, Pagliari 2. All. Olivieri

Virtus Assisi: Santantonio 5, Alessandri 12, Ponti, Capezzali G. 2, Papa 2, Provvidenza 12, Capezzali T. 8, Jovene, Visigalli 2, Trequattrini 3, Landrini 10, Karpuk 12. All. Piazza

Parziali: 22-24, 7-24, 10-16, 13-4.

Progressivi: 22-24, 29-48, 39-64, 52-68.

Usciti per 5 falli: Agliani (Todi)