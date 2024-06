L’ASD Assisi Calcio 2023 accoglie il portiere Farinelli Jacopo nel suo organico

L’ASD Assisi Calcio 2023, attraverso il comunicato ufficiale del Direttore Sportivo Loris Gervasi, annuncia l’ingaggio del portiere Farinelli Jacopo per la prossima stagione. Il nuovo acquisto, nato nel 1986, può vantare un passato calcistico di rilievo, avendo militato in formazioni di spicco nel territorio, come Torgiano, Tavernelle, Ellera Calcio e altre.

La società di Assisi, impegnata a rafforzare la propria rosa in vista dei prossimi impegni agonistici, ha dunque deciso di puntare su Farinelli Jacopo, ritenuto un tassello fondamentale per il reparto difensivo. Il portiere classe ’86, con la sua esperienza e le sue qualità tecniche, andrà ad apportare un valore aggiunto alla squadra, contribuendo a renderla ancora più competitiva.

Attraverso questa operazione di mercato, l’ASD Assisi Calcio 2023 dimostra la sua volontà di investire in giocatori di provata affidabilità, in grado di elevare il livello della rosa e di guidare i compagni di squadra verso traguardi ambiziosi. Farinelli Jacopo, dal canto suo, avrà l’opportunità di mettere in mostra le sue capacità in una nuova realtà, confrontandosi con nuove sfide e contribuendo attivamente al raggiungimento degli obiettivi stagionali.

L’annuncio del Direttore Sportivo Loris Gervasi sottolinea l’entusiasmo della società per il nuovo arrivo e la convinzione che Farinelli possa rivelarsi un innesto prezioso per l’ASD Assisi Calcio 2023. I tifosi, dal canto loro, accolgono con favore questa operazione di mercato, nella speranza che il nuovo portiere possa essere uno dei protagonisti della prossima stagione e contribuire in maniera determinante al successo della squadra.