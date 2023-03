Apertura Arte & Cultura Basilica di San Francesco - Assisi Map

Germinazione della pace, ad Assisi la scultura di Giuseppe Carta

Centoquaranta olive di bronzo spunteranno dal prato davanti alla Basilica di San Francesco ad Assisi per lanciare al mondo un messaggio di pace e speranza, in occasione della Domenica delle Palme. Si tratta dell’installazione scultorea dell’artista Giuseppe Carta, che rende omaggio ai valori francescani e alla città serafica con un singolare progetto espositivo, che sarà inaugurato il 2 aprile prossimo, alle 11.30, presenti il sindaco di Assisi, Stefania ProiettiStefania ProiettiEletta Sindaco del Comune di Assisi nel giugno 2016. Nasce ad Assisi il 5 gennaio 1975, è sposata con Giuseppe e madre di due bambini, Giovanni Paolo e Francesco Alberto. Da sempre vive con la sua famiglia nella frazione di Costa di Trex (Assisi)., l’assessore al Turismo Fabrizio Leggio e il custode del Sacro Convento di Assisi, fra Marco Moroni. L’opera si chiama “Germinazione della Pace” e verrà collocata in uno dei luoghi simbolo di Assisi e del francescanesimo, grazie alla collaborazione tra Comune e Sacro Convento.

L’installazione scultorea di Giuseppe CartaGiuseppe CartaGiuseppe Carta è pittore e scultore italiano riconosciuto a livello internazionale. Nasce nel 1950 in Sardegna a Banari, un piccolo e caratteristico paese della provincia di Sassari. L’interesse per la pittura si manifesta in lui sin dall’infanzia. Ancora adolescente rivela una forte passione per la musica, decide così di iscriversi al corso di pianoforte presso il Conservatorio Nicolò Paganini di Genova. Alla fine degli anni Sessanta passa al Conservatorio Statale Antonio Vivaldi di Alessandria, qui prosegue e ultima nel 1972 gli studi in pianoforte e al contempo si dedica allo studio dell’organo e della didattica della musica. Dal 1973 inizia una serie di attività artistiche: prepara e dirige un coro di voci bianche e uno polifonico, intraprende l’insegnamento di educazione musicale e frequenta, quale allievo di interpretazione e lettura di spartito d’opera, i Corsi musicali estivi “Città di Varallo”. Maestro di organo e pianoforte, ancora molto legato alla musica, frequenta presso l’Istituto Regionale di Ricerca Sperimentale e Aggiornamento Educativo di Genova, corsi di tecniche di musicoterapica che conclude nel 1988 con una tesi dal titolo 'Elementi di musicoterapia e sindrome di Down in contesto scolastico'., pittore e scultore di fama internazionale, sposa la profonda spiritualità della figura di San Francesco e celebra il suo messaggio di pace e fratellanza, che illumina da oltre otto secoli l’umanità intera. L’artista abbraccia con grande ammirazione la parola di San Francesco e il suo Cantico delle Creature. Per Carta i frutti della terra – protagonisti assoluti della sua cifra stilistica, che interpreta nella sua opera figurativa con una narrazione naturalistica che sfiora la realtà – sono manifestazioni continue di vita, di germinazione e di rinascita.

“L’ulivo e i suoi preziosi frutti, le olive – commenta l’artista – permeati da una immutata sacralità, che travalica il tempo giungendo a noi con maggiore e crescente enfasi e che accompagna la storia e l’evolversi della conoscenza umana, sono assoluti veicolatori di pace e di fede. Un particolare ringraziamento a Costa d’OroCosta d’OroIl Biologico Costa d'Oro è l'olio extra vergine prodotto secondo i metodi della filiera biologica, estratto a freddo nelle zone di raccolta e non filtrato., espressione della cultura olearia e main sponsor del progetto, e a Cesare Carloni per il dialogo costruttivo”. L’opera coniuga la potente spiritualità della quale è pervasa Assisi, con l’esaltazione del messaggio di pace di cui è portatrice l’oliva, che al contempo rappresenta e celebra la natura e le terre umbre feconde di ulivi.

La particolare esposizione avrà la regia scenografica dell’architetto Alberto Bartalini e si presenterà al pubblico come una grande famiglia così composta: 140 olive di dimensioni tra i 55 e 150 cm; una oliva di dimensioni monumentali che raffigura idealmente la forza generatrice della madre che dà la vita e per questo definita “oliva madre”; un ramo di ulivo dal forte valore evocativo che riproduce la triplice ripetizione di olive e di foglie. L’insieme scultoreo così creato avrà un impatto scenico e cromatico di particolare pathos, derivato dalla naturalezza dei colori utilizzati dall’artista, dall’armonia compositiva del corpo scultoreo, dalla patina specchiante del corpo e delle foglie bronzee con effetto dorato, che saranno attrattori naturali della luce e dei colori della natura e dell’architettura circostante.

“Si tratta di un’opera d’arte particolare e altamente simbolica – sottolinea l’assessore al turismo Fabrizio Leggio – attraverso la quale è possibile rafforzare il messaggio di pace e speranza che Assisi evoca ogni giorno. La singolare installazione sarà inoltre un ulteriore elemento utile alla promozione turistica della città, durante le festività pasquali. Ringraziamo il Sacro Convento per la collaborazione e l’artista per aver messo l’opera a disposizione della comunità assisana”.