Lezione di protezione civile al liceo Classico Properzio di Assisi

Lezione di protezione civile per gli studenti della seconda A del Liceo classico Properzio. Il Gruppo comunale di Assisi ha illustrato l’attività che viene svolta in tutti i casi di emergenza.

Eraldo Martelli, tra i fondatori del Gruppo, ha spiegato ai ragazzi quali comportamenti adottare quando si verificano le calamità naturali, dai terremoti alle alluvioni tanto per fare qualche esempio, sottolineando l’importanza della formazione per diffondere il più possibile la linea della prevenzione.

Il sindaco Stefania Proietti, nell’apprezzare l’iniziativa di coinvolgimento degli studenti, ha spiegato il funzionamento del Gruppo in relazione al lavoro dell’amministrazione. “E’ di fondamentale supporto nell’aiutare il sindaco e gli uffici comunali ad affrontare qualsiasi tipo di emergenza sul territorio comunale. Lo vediamo in questi giorni per la diffusione del covid-19 (coronavirus) perché è una struttura che, con altissima professionalità e abnegazione, se pur a titolo gratuito, si mette rapidamente a disposizione dell’amministrazione per tutelare l’incolumità pubblica”.

A proposito della “lezione” speciale nella classe, il sindaco si è complimentato con la preside dell’istituto Francesca Alunni, i docenti e il responsabile del Gruppo comunale Prociv Gabriele Valecchi “perché oggi più di ieri è urgente coinvolgere i giovani: dobbiamo dare gli strumenti della prevenzione, investendo su di loro possiamo sperare di costruire un Paese più consapevole e responsabile sui temi dei rischi”.

Dopo la teoria si è passati alla pratica con la prova dell’allestimento delle tende nel cortile dell’istituto scolastico.