Notte Europea dei Musei. Aperti la Torre del Popolo, la Pinacoteca e il Foro Romano.

Torre del Popolo, Pinacoteca comunale e Foro Romano di Assisi saranno visitabili anche in notturna sabato 18 maggio, in occasione della Notte europea dei Musei 2024, che si svolge in contemporanea in tutta Europa. L’iniziativa è promossa dal Ministero della Cultura fran-cese e patrocinata da Unesco, da Consiglio d’Europa e Icom (International Council of Mu-seums), con l’obiettivo di favorire la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale na-zionale ed europea. Quest’anno l’evento coincide anche con la “Giornata internazionale dei musei”, istituita da Icom nel 1977. Il Comune di Assisi ha aderito all’iniziativa, in collabora-zione con Opera Laboratori che gestisce i musei civici della città. I tre siti museali del centro storico saranno, dunque, aperti in via straordinaria dalle ore 20 alle 23.30, con ultimo in-gresso alle 23, al costo simbolico di un euro (gratuito per i residenti nel Comune di Assisi).

Per l’occasione, sarà anche possibile effettuare visite guidate degli stessi, al costo di cinque euro a persona, esclusivamente su prenotazione (Ufficio Informazioni e Accoglienza Turi-stica: 075 8138680, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19) e con i seguenti orari: ore 21 Torre del Popolo, ore 21.30 Foro Romano, ore 22.30 Pinacoteca. Una bella opportunità per visi-tare in maniera insolita i musei del centro storico di Assisi, che stanno registrando un numero sempre maggiore di visitatori.

La Torre del Popolo, in particolare, risalente al tredicesimo secolo e aperta per la prima volta al pubblico nell’ottobre del 2022, è ormai uno dei monumenti più visitati e fotografati della città. Salendo tutti i suoi 110 gradini, è possibile ammirare la storica Campana delle Laudi e un panorama mozzafiato.

Sempre più apprezzato anche il Foro Romano, posto al di sotto della attuale Piazza del Comune e datato I secolo d. C. conserva resti che comprendono il basamento del tempio con le porte di accesso al pronao, una cisterna, un podio con i seggi per i magistrati, un tempietto tetrastilo dedicato a Castore e Polluce, oltre a una ricca collezione archeologica.

La Pinacoteca comunale è invece una splendida dimora barocca, situata al piano nobile di Palazzo Vallemani, che ospita un cospicuo gruppo di affreschi di epoca medioevale e rina-scimentale e alcuni dipinti su tavola e su tela dei secoli XIV-XVII. Il pezzo più importante della raccolta è una Maestà attribuita a Giotto, ma sono presenti anche dipinti di Puccio Capanna, Ottaviano Nelli, Nicolò di Liberatore e Pietro Perugino. Attualmente ospita la mo-stra “Assisi nel ‘900. Le arti visive”: 139 opere di 78 artisti e 60 prestatori in una grande esposizione che racconta la storia della comunità assisana nel corso del Novecento, attra-verso la creatività di artisti locali.