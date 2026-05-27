Masterchef ad Assisi tra storia e gastronomia con Cannavacciuolo

Le riprese del talent culinario trasformano il centro storico della città

Il celebre talent show culinario ha scelto la città umbra come location per le riprese delle prove in esterna. Nel corso di martedì e mercoledì, il centro storico di Assisi ha ospitato le troupe televisive per la registrazione di uno dei segmenti più affascinanti del programma.

Masterchef trasforma Assisi in set televisivo

I tre giurati storici della trasmissione, Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo, hanno presieduto alle competizioni culinarie organizzate nelle principali piazze del centro.

Un palcoscenico tra fede e televisione

Le riprese si sono concentrate in piazza della Chiesa Nuova e piazza del Comune, trasformando le storiche location assisane in veri e propri set televisivi. I teli verdi che proteggevano il lavoro delle telecamere hanno impedito la visione diretta agli spettatori, creando un’atmosfera di curiosità e attesa tra residenti e visitatori. L’attesa dei curiosi, posizionati in punti strategici attorno al perimetro blindato, evidenzia come la televisione continui a esercitare un fascino magnetico sul pubblico italiano, indipendentemente dalle limitazioni imposte dalle produzioni.

La sfida culinaria nel cuore della tradizione

I concorrenti sono stati divisi in brigate e chiamati a realizzare piatti radicati nella tradizione culinaria umbra e più generalmente italiana. La scelta di Assisi come location risponde a una precisa strategia produttiva: non si tratta soltanto di uno sfondo suggestivo, ma di uno spazio narrativo dove la gastronomia dialoga con la storia e la memoria territoriale. Gli ingredienti locali, le ricette tramandate e le tecniche culinarie regionali hanno rappresentato gli elementi centrali della competizione. Questa formula, scrive il Messagero, consente ai concorrenti di dimostrare non solo capacità tecniche, ma anche sensibilità verso i sapori e le identità culinarie specifiche di ogni territorio italiano.

Il coinvolgimento della comunità locale

Fra i giudici informali sono stati inseriti figuranti provenienti dalle due Parti del Calendimaggio, la celebre rievocazione medievale che anima la città nel periodo primaverile. Questa scelta aggiunge uno strato scenografico aggiuntivo alle riprese, trasformando la competizione in una sorta di rappresentazione teatrale dove gastronomia, storia e tradizione convivono. Il pubblico, pur limitato dalla blindatura del set, ha cercato di partecipare attraverso finestre, vicoli laterali e dai tavolini dei bar circostanti, trasformando l’intero centro storico in una sorta di teatro diffuso.

Una tappa del viaggio televisivo italiano

Questo episodio rientra in una strategia consolidata del programma, che da anni sceglie borghi e città italiane come palcoscenici per le prove in esterna. Nel corso delle stagioni precedenti, la trasmissione ha già registrato in contesti molto diversi, dall’Allianz Stadium ai paesaggi norvegesi, confermando come il talent culinario rappresenti ormai uno strumento di promozione territoriale non secondario. Assisi, con la sua carica simbolica e la sua importanza culturale, incarna perfettamente questa logica di abbinamento fra location affascinanti e contenuti televisivi di qualità.

Il fenomeno della televisione come rito urbano

L’arrivo delle troupe ha catalizzato l’attenzione di residenti, pellegrini e turisti, creando quella particolare atmosfera che caratterizza l’ingresso della televisione nelle città italiane. I limitazioni al transito pedonale, i teli di protezione e la presenza di tecnici e addetti alla produzione hanno trasformato temporaneamente il volto della città. Questo fenomeno riflette una dimensione consolidata della cultura popolare italiana, dove la televisione continua a rivestire un ruolo di narrazione collettiva e di spettacolo civico, capace di unire pubblico e protagonisti in un’esperienza condivisa che va oltre il semplice intrattenimento.