Fasulo, trasparenza amministrativa ad Assisi istanze di Forza Italia

L’Argentina tira un sospiro di sollievo, Messi giocherà il suo sesto Mondiale ROMA (ITALPRESS) – L’Argentina tira un sospiro di sollievo: le condizioni fisiche di Lionel Messi non preoccupano in vista dell’imminente Mondiale (11 giugno-19 luglio). Uscito dal campo tenendosi la parte posteriore della coscia sinistra al 73′ del match di MLS contro il Philadelphia Union, la quasi 39enne stella dell‘Inter Miami si è sottoposta agli accertamenti […]

Dall’Ecuador al litorale laziale, smantellato cartello della cocaina ROMA (ITALPRESS) – Un canale internazionale della droga che legava il Sud America al litorale nord del Lazio, capace di muovere circa 800 chili di cocaina all’anno per un giro d’affari milionario. I Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Roma, hanno eseguito un decreto di fermo nei confronti di […]

Intercettato con 2 chili di cocaina, crack e marijuana, un arresto a Catania CATANIA (ITALPRESS) – Oltre due chilogrammi di droga sequestrati e un uomo in manette. E’ il bilancio di un‘operazione della Guardia di Finanza di Catania nell’ambito dei controlli contro i traffici illeciti nelle zone a maggior densità di traffico del capoluogo etneo. I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno fermato un’auto nei pressi di […]

Farmaci falsi e siti web illegali, maxi blitz mondiale ROMA (ITALPRESS) – Giro di vite internazionale contro il traffico illecito di farmaci, dispositivi medici e sigarette elettroniche. Dal 10 al 23 marzo scorsi si è svolta la XVIII edizione dell’operazione “Pangea”, coordinata a livello mondiale da Interpol, che ha visto la partecipazione di 90 Paesi uniti nel contrastare falsificazione, contrabbando e furti nel settore […]

Maxi controlli in tutta Italia su gioco illegale, sanzioni per 5,7 milioni ROMA (ITALPRESS) – Giro di vite contro il gioco illegale e a tutela dei minori. Il CoPReGI (Comitato per la prevenzione e la repressione del gioco illegale), presieduto dal direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Roberto Alesse, ha tracciato il bilancio di una maxi campagna di controlli effettuata tra il 7 e il 19 […]

Droga, armi ed estorsioni a Reggio Calabria. Maxi blitz con 32 arresti REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Maxi operazione della Polizia di Stato a Reggio Calabria. Dalle prime ore di questa mattina, oltre 200 agenti stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare, coordinata dalla Procura locale, nei confronti di 32 persone. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, spaccio, porto […]

Omicidio Diviesti e riciclaggio sull’asse Italia-Albania, maxi blitz BARI (ITALPRESS) – Maxi operazione internazionale all’alba tra Italia e Albania. La Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Bari e la Procura Speciale Anticorruzione di Tirana (SPAK) hanno fatto scattare un blitz congiunto, coordinato a livello europeo da Eurojust. Le indagini, condotte dalla Direzione Investigativa Antimafia di Bari e dalla Squadra Mobile di Andria, hanno fatto […]

Camorra e droga a Caivano, blitz della Polizia con 12 arresti NAPOLI (ITALPRESS) – Blitz antidroga e antiracket a Caivano e nei comuni limitrofi. Su delega della Procura Distrettuale Antimafia di Napoli, la Squadra Mobile e il Commissariato di Afragola hanno arrestato 12 persone: 10 sono finite in carcere e 2 ai domiciliari. Gli indagati sono accusati di associazione finalizzata al traffico di droga, spaccio, estorsione […]

Iran, Trump “L’uranio arricchito va consegnato agli Usa o distrutto sul posto” ROMA (ITALPRESS) – “L’uranio arricchito sarà immediatamente consegnato agli Stati Uniti per essere riportato a casa e distrutto o, preferibilmente, in collaborazione e coordinamento con la Repubblica islamica dell’Iran, distrutto sul posto o, in un altro luogo accettabile, con la Commissione per l’energia atomica, o il suo equivalente, testimone di questo processo ed evento”. Lo […]