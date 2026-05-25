Musica e solidarietà: la Porziuncola aiuta i bimbi di Gerico

Un grande concerto benefico ha unito Solomeo e Assisi a maggio

La serata di venerdì 22 maggio ha visto l’esecuzione dell’opera Magnificat firmata dal compositore Luca Garbini. L’iniziativa ha mobilitato il Coro Canticum Novum di Solomeo e i musicisti dell’Orchestra del Teatro Cucinelli. Il pubblico accorso all’evento ha risposto con generosità donando risorse interamente destinate al Terra Santa College di Gerico. Questa storica istituzione educativa affronta enormi difficoltà logistiche ed economiche a causa del perdurante conflitto bellico nell’area mediorientale. Nel corso dell’appuntamento un messaggio video inviato dal Custode di Terra Santa, Fra Francesco Ielpo, ha espresso profonda gratitudine verso i presenti sottolineando l’importanza vitale di questi aiuti per gli studenti e il personale della scuola.

Cultura e cooperazione per il futuro

L’organizzazione dell’evento è stata curata congiuntamente dall’Associazione Santo Sepolcro Foligno e dalla Fondazione Brunello e Federica Cucinelli. All’iniziativa culturale ha preso parte anche il nuovo vescovo di Assisi, Monsignor Felice Accrocca, a testimonianza del forte valore comunitario dell’atto di vicinanza. Il programma della serata ha alternato le note del Magnificat alla lettura di testi letterari universali scelti per stimolare una riflessione profonda. La solidarietà dei cittadini può proseguire anche nei prossimi giorni attraverso i canali ufficiali messi a disposizione dall’ente organizzatore, tra cui le donazioni dirette tramite bonifico bancario sul conto corrente dell’istituto di credito Credem o la scelta del cinque per mille nella dichiarazione dei redditi inserendo il codice fiscale della onlus.